Esta es la controversia en la que está envuelta Huawei y que 'tumbó' mercados hoy

El arresto en Canadá de Meng Wanzhou, una de las principales ejecutivas del gigante tecnológico chino Huawei Technologies Co Ltd e hija del fundador de la firma, sacudió a la comunidad empresarial global el jueves y despertó el temor de que la tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China pueda llegar a un rápido final.Meng fue arrestada en Canadá por pedido de las autoridades de Estados Unidos y su detención está vinculada a una investigación sobre las presuntas violaciones de las sanciones comerciales de Washington, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que ni Estados Unidos ni Canadá explicaron las razones del arresto. El escándalo provocó que hoy se derrumabaran algunos mercados financieros internacionales.Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones y el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes, con ingresos por unos 92.000 millones el año pasado. A diferencia de otras grandes empresas tecnológicas chinas, realiza gran parte de su negocio en el extranjero y es líder del mercado en muchos países de Europa, Asia y África.La compañía fue fundada en 1987 por el ex oficial militar Ren Zhengfei. Sigue siendo privada y se describe a sí misma como una firma que es propiedad de los empleados, aunque su estructura de propiedad es desconocida.Tiene su sede en el centro tecnológico del sur de China, Shenzhen, y emplea a unas 180.000 personas.Huawei fue un proveedor pionero de equipos de telecomunicaciones en momentos en que China realizaba grandes gastos para mejorar sus redes, importando buena parte de su equipo. Comenzó a competir internacionalmente en la década de 1990 y era conocida por vender a precios drásticamente inferiores a sus rivales.Los competidores calificaron a Huawei como un proveedor de equipos copiados baratos, y compañías como Cisco Systems y Motorola presentaron demandas por presunto robo de secretos comerciales.Pero Huawei gastó mucho en investigación y desarrollo y ahora es considerado como un líder global en tecnologías de redes clave de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes de alta gama. En contraste, sus principales rivales occidentales, Nokia y Ericsson, han tenido dificultades financieras en los últimos años.Hoy en día, Huawei continúa expandiéndose a nuevas áreas que incluyen el desarrollo de chips, inteligencia artificial y computación en la nube.Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alegan que Huawei está vinculada al gobierno de China y que sus equipos podrían contener "puertas traseras" para uso de los espías del gobierno. No se han presentado pruebas públicamente y la firma ha negado repetidamente estos reclamos.Pero las sospechas persisten. La preocupación ahora se centra en el despliegue de redes móviles de quinta generación (5G), donde Huawei está a la vanguardia. Una nueva ley en China, que exige que cualquier empresa nacional ayude al gobierno cuando se lo piden, también ha despertado preocupación.El gobierno de Estados Unidos ha tomado una serie de medidas para bloquear a la firma del mercado local, incluida la prohibición de las compras gubernamentales de equipos de Huawei y la denegación de la ayuda del gobierno a cualquier operador que utilice sus equipos.Los operadores Verizon Communications y AT&T abandonaron los acuerdos para distribuir teléfonos inteligentes Huawei a principios de este año.La mayoría de los países, incluyendo aliados cercanos de Estados Unidos como Canadá, Gran Bretaña y Alemania, no han hecho ningún movimiento contra Huawei, argumentando que tienen procedimientos suficientes para comprobar la seguridad de los equipos.Pero Australia y Nueva Zelanda recientemente prohibieron a Huawei construir redes 5G, y hay indicios de que otros países, incluyendo Alemania, están revisando el problema.Las autoridades estadounidenses no han revelado las circunstancias que rodearon el arresto de Meng, pero una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que se relaciona con violaciones de las sanciones comerciales de Estados Unidos.Reuters publicó una investigación hace casi seis años sobre los lazos de ella y de Huawei con una compañía llamada Skycom que intentó vender el equipo informático de Hewlett-Packard a un operador de telefonía móvil iraní, en contra de esas sanciones.ZTE Corp se declaró culpable el año pasado de conspirar para evadir los embargos mediante la venta de equipos estadounidenses a Irán.Este año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que ZTE violó el acuerdo y le impidió comprar cualquier componente estadounidenses, una medida que casi detuvo muchas operaciones de la compañía.Las partes llegaron un nuevo acuerdo y se levantó la prohibición a instancias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una supuesta concesión al presidente chino Xi Jinping que sorprendió y enojó a otros en el gobierno de Estados Unidos.Las investigaciones de sanciones precedieron durante mucho tiempo a la guerra comercial. Pero el momento de la detención enreda los problemas, ya que se produjo justo cuando Trump y Xi alcanzaron una tregua temporal en la guerra comercial. Los mercados financieros reaccionaron negativamente ante la noticia de la detención por temor a que se pudiera romper la tregua. Sin embargo, no hay evidencia de que sea una provocación deliberada de Estados Unidos y no solamente una coincidencia incómoda.Una prohibición de las compras de componentes en Estados Unidos, como la impuesta temporalmente a ZTE, sería devastadora, pero no hay una razón inmediata para sugerir que eso sucederá. Si el caso incita a los principales países europeos a darle la espalda a la empresa, eso tendría un impacto a largo plazo en su crecimiento e influencia.Aún así, el estatus de Huawei como un eje de la industria de alta tecnología de China, en momentos en que el país está compitiendo para alcanzar a Estados Unidos en áreas difíciles como el desarrollo de chips, significa que seguramente seguirá siendo una fuerza poderosa en los próximos años.