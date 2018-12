Beijing.- China anunció el jueves que "implementará de inmediato" una tregua alcanzada con Estados Unidos en el tema de los aranceles y dijo confiar "plenamente" en que se puede alcanzar un acuerdo comercial.La tregua de 90 días dará paso a un periodo de conversaciones entre las dos partes que arrancará centrándose en el comercio de productos agrícolas, energéticos y automotrices, informó el vocero del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng. En ese tiempo, el presidente Donald Trump aceptó suspender el alza de aranceles.Preguntado sobre si China comprará productos estadounidenses pronto, Gao dijo que el gobierno ``implementará de inmediato el consenso alcanzado por las dos partes en productos agrícolas, autos y energía``, pero no habló sobre las compras.China ha prometido actuar rápidamente en virtud del acuerdo pero no ofreció más detalles al respecto, lo que sacudió los mercados financieros.El tono optimista contrastó con las críticas de China al arresto que hizo Canadá de una ejecutiva de Huawei Technologies, quien según un diario en Toronto, está acusada en Estados Unidos de tratar de violar las sanciones comerciales que pesan sobre Irán. Esto indicaría que el gobierno del presidente Xi Jinping considera las negociaciones comerciales demasiado importantes como para interrumpirlas.Trump acordó el sábado demorar 90 días el alza de aranceles a las importaciones chinas, derivada de una disputa tecnológica entre las dos mayores economías del mundo, mientras Beijing y Washington se sientan a negociar.China prometió actuar rápidamente pero no dio detalles. Eso hizo que las acciones mundiales bajaran el martes, cuando Trump revivió las amenazas de subir las tarifas comerciales, aunque los precios de las acciones se recuperaron después de las declaraciones optimistas del miércoles.Las dos partes también abordarán el tema de la propiedad intelectual, la cooperación técnica, acceso al mercado y el balance comercial de ambos países, afirmó Gao. Agregó que ellos tienen un ``calendario y hoja de ruta claros``."China confía en alcanzar un acuerdo dentro de los siguientes 90 días``, dijo el portavoz.Al ser preguntado sobre el comentario de Trump de que Beijing cancelará el aumento de aranceles en los vehículos fabricados en Estados Unidos, Gao refirió las preguntas de los reporteros a la comisión de impuestos del gabinete.Los expertos en comercio han dicho que 90 días es poco tiempo para resolver los conflictos sobre tecnología, industria estatal y otros temas que han afectado las relaciones entre Estados Unidos y China durante años. Ellos dicen que Beijing necesitará hallar cuestiones donde pueda mostrar avances para persuadir a Trump a que extienda el plazo que dio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.