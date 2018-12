Advierten por aumento de antisemitismo

Sobrevivientes judíos del Holocausto procedentes de varios países celebraron en Alemania la Fiesta de la Luz, Hanukkah, para expresar su alegría por seguir vivos tras el genocidio contra su comunidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero expresaron preocupación por el aumento del antisemitismo.En Berlín, Alemania, se reunieron unos 300 sobrevivientes en el Centro Judío de Berlín, procedentes de diversos puntos de Europa Occidental y Oriental.Todos ellos compartieron la alegría de la festividad de Hanukkah, pero también el temor por el aumento del antisemitismo en el mundo, y de manera muy marcada en Alemania.En entrevista, la ex presidenta del Consejo Central de Judíos en Alemania y actual presidenta de la comunidad judía de Múnich, Charlotte Knobloch, quien también es superviviente del Shoah , manifestó el temor de su comunidad."Es un tiempo en el que los judíos en Alemania tienen de nuevo miedo por su familia y por el futuro de sus hijos. Ya vivimos eso en el siglo pasado y mucha gente pagó por ello con la vida", recordó.Indicó que le preocupa el camino que está tomando el partido Alternativa para Alemania, de ideología ultraderecha."Me preocupa porque tiene cada vez más éxito con terribles declaraciones que está anclando en la población, y yo desearía que sean aplicadas las leyes que hay en Alemania, o nuevas leyes contra ese tipo de antisemitismo, para que esos grupos que instigan al odio contra minorías sean castigado de alguna manera", indicó.La Fiesta de la Luz fue patrocinada por la Conferencia Internacional de las Demandas Judías contra Alemania, cuyo representante, Ruediger Mahlo, aseguró que en este país se está permitiendo un nuevo antisemitismo.La Conferencia es una organización sin ánimo de lucro con oficinas en Nueva York, Tel Aviv, y Frankfurt, que actúa para que los sobrevivientes del Holocausto en todo el mundo reciban una compensación económica.En Alemania logró que se pagaran 70 mil millones de dólares en compensaciones por el sufrimiento y la persecución perpetrados por los nacionalsocialistas desde 1952. Este año se pagaran 430 millones de dólares a unos 100 mil sobrevivientes en 83 países.Al margen de las compensaciones, destinará 500 millones de dólares a más de 200 servicios sociales (alimentos, medicamentos, atención domiciliaria) y unos 9 millones a la enseñanza, la investigación y la documentación del Holocausto por todo el mundo.Fue fundada en 1951 por representantes de 23 de las principales organizaciones judías internacionales.Una de las supervivientes del Holocausto es Assia Gorban, maestra jubilada de 85 años, originaria de Moscú, quien fue encerrada junto a sus padres en un campo de concentración de Ucrania cuando era niña."En el campo de concentración no hablábamos de Hanukkah. No sabías si era de mañana o de noche, no sabías tampoco si ibas a seguir vivo porque cada día, a cada hora, podían matarte", narró.La mayoría de los sobrevivientes reunidos en Berlín contribuyen a este trabajo de memoria histórica con su participación en programas educativos y en visitas a escuelas e institutos de todo el país.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.