China y Norcorea conversan sobre programa nuclear

Beijing— Los ministros de Relaciones Exteriores de China y Corea del Norte sostuvieron conversaciones en Beijing el viernes en medio de una falta de progreso en los esfuerzos internacionales para persuadir al régimen de Kim Jong Un para que detenga su programa de armas nucleares.Detalles de las discusiones Ri Yong Ho y su homólogo chino, Wang Yi, no fueron liberados de inmediato.China es el aliado más importante de Corea del Norte, pero ha aceptado sanciones económicas cada vez más estrictas por parte de las Naciones Unidas sobre la campaña de Pyongyang para desarrollar armas nucleares y los misiles balísticos para entregarlos.Se espera que Ri también sea informado sobre las discusiones de la semana pasada entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien recientemente dijo que su próxima reunión con Kim probablemente sea en enero o febrero.A pesar del optimismo inicial generado por la reunión cumbre de Kim y Trump en junio en Singapur, la diplomacia se ha detenido en medio de las disputas por una demanda de Estados Unidos de que Corea del Norte produzca primero un inventario completo de sus armas nucleares y tome otras medidas de desnuclearización antes de obtener importantes recompensas externas.China, que luchó en nombre de Corea del Norte en la Guerra de Corea de 1950-53, sugirió un enfoque más escalonado, incluida la suspensión de los juegos de guerra a gran escala de Corea del Sur y Estados Unidos en la península.Además del alivio de las sanciones, Corea del Norte quiere una declaración sobre un cierre formal de la guerra, que terminó con un alto el fuego, no un tratado de paz, y otras medidas recíprocas de los Estados Unidos. Pyongyang ha argumentado que ha dado algunos pasos, como desmantelar sus instalaciones de pruebas nucleares y liberar a los detenidos estadounidenses.Mientras que tradicionalmente los lazos estrechos entre Beijing y Pyongyang se han debilitado, Xi organizó a Kim en tres cumbres en China este año, tanto antes como después de su reunión de Singapur con Trump.Sin embargo, Xi no asistió a las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de Corea del Norte en septiembre, visto como una señal de que Beijing esperaba que Kim tomara medidas más concretas para la desnuclearización.La visita de Ri también se produce en medio de intensas especulaciones sobre la posibilidad de que Kim visite Corea del Sur este mes, el primer viaje de este tipo realizado por un líder norcoreano desde la guerra.

