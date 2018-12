Advierte Rusia de represalias a salida de EU de pacto de armas

Moscú.- Funcionarios rusos advirtieron el miércoles de "represalias" no especificadas a la decisión de Estados Unidos de abandonar un histórico tratado de misiles nucleares.El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el martes en una reunión de la OTAN que Washington suspendería sus obligaciones sobre el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987 (INF por sus siglas en inglés) en el plazo de 60 días, citando un "engaño" de Rusia.Estados Unidos compartió con sus aliados de la OTAN pruebas de inteligencia que, según afirma, muestran el nuevo misil de crucero ruso SSC-8 disparado desde tierra que podría dar a Moscú la capacidad de lanzar un ataque nuclear en Europa con poco o ningún aviso.El INF es un tratado bilateral entre Washington y Moscú que prohíbe todos los misiles balísticos y de crucero terrestres con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros (310-3.410 millas). Rusia sostiene que el alcance del nuevo sistema no supera los 500 kilómetros.Pompeo añadió que Washington "acogería con agrado un cambio de actitud ruso", pero que no vio señales de ello.El jefe del estado mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, dijo en una reunión con agregados militares extranjeros el miércoles que si Estados Unidos "quiere destruir" el tratado "no lo dejaremos sin respuesta".El oficial no ofreció más detalles, pero dijo a los militares que serían los países que albergan misiles de alcance intermedio estadounidenses los que se convertirían en objetivos inmediatos de Moscú.Rusia ya recibió la notificación oficial de Estados Unidos sobre su intención de abandonar el INF, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, a reporteros el miércoles.Zakharova insistió en que el Kremlin siempre ha respetado el tratado y considera que es "uno de los pilares clave de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional".

