Amplía Corea del Norte base de misiles

Washington— Imágenes por satélite difundidas este miércoles por la cadena estadounidense CNN mostraron una aparente ampliación de una base de misiles de largo rango en una zona montañosa de Corea del Norte y desvelaron la construcción de una nueva instalación.De acuerdo con el canal, las imágenes suponen una prueba de que la base de misiles Yeongjeo-dong permanece activa y ha sido renovada.Citando investigadores del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury, en Monterey, California, CNN destacó que las instantáneas revelan también la construcción de una nueva instalación, cuya naturaleza no precisó, a unos 11 kilómetros de Yeongjeo-dong, sobre la que no se había informado anteriormente.Las imágenes, agregó la CNN, indican que Corea del Norte construyó una instalación subterránea "extremadamente grande" en 2017 y que esta estructura aún estaba en proceso de construcción en agosto de 2018.Jeffrey Lewis, uno de los analistas que han descubierto ese lugar, recordó que la construcción de la nueva base ha continuado incluso después de la cumbre del pasado 12 de junio en Singapur.En esa histórica reunión se dieron cita el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que acordaron el desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano.A finales de noviembre, Trump confirmó su intención de celebrar una segunda cumbre con Kim que podría tener lugar en enero o febrero de 2019 y para la que se barajan tres lugares no revelados.El estancamiento en las conversaciones sobre desnuclearización, motivado por la falta de una hoja de ruta para su consecución, ha alargado el proceso para fijar esta segunda cita.Washington exige a Pyongyang pasos concretos hacia el abandono de las armas atómicas, mientras el Gobierno norcoreano pide que antes se firme un tratado de paz que le brinde garantías de seguridad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.