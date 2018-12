Ciudad de México— El karma llega tarde o temprano y muy temprano le llegó a Bruce McLaughlin Jr., de 30 años, un recluso que atacó a dos custodios de un recinto penitenciario en Carolina del Sur (Estados Unidos), junto a Timothy Cleveland Dill, otro preso, para huir.De acuerdo con información de New York Post, luego de escapar de la cárcel, los prófugos se separaron inmediatamente para dificultar su captura.A tan sólo 20 minutos de su ilegal hazaña, el 911 recibió dos llamadas casi de manera simultánea. La primera alertó sobre un hombre con traje naranja visto cerca de un vecindario y permitió la captura de Dill.En la segunda, una mujer reportó haber disparado a un sujeto que irrumpió en su casa por la puerta trasera y supuestamente se disponía a atacarla con un objeto punzocortante.Los oficiales llegaron a la escena y encontraron con un tiro en la cabeza a McLaughlin Jr., que posteriormente fue declarado muerto en un hospital."Muy pocas personas, incluso policías, atraviesan situaciones como esa, y esta mujer es aquí hoy una especie de heroína para nosotros", manifestó Rick Clark, alguacil del condado de Pickens.El funcionario precisó que la fémina tiene un permiso de porte de armas y entrenamiento en su manejo."Esta señora se preparó para protegerse, para no ser herida, violada o asesinada", añadió Clark, según cita CBS News.McLaughlin Jr. se encontraba tras las rejas por robo en primer grado, mientras que Dill que se encontraba ahí por conducta sexual criminal contra menores, ahora enfrenta al menos seis cargos más por su fuga.No se levantarán cargos contra la mujer, por haber actuado en legítima defensa."Si ella no hubiera tenido un arma, no se sabe qué pudo haber pasado. Pero ella detuvo el crimen. Ella resolvió el crimen por nosotros, y salió ganadora", añadió el alguacil.

