Acusan desacato en debate por Brexit

Londres— La primera ministra británica, Theresa May, inició este martes un debate sobre el acuerdo por el Brexit en la Cámara de los Comunes, después de que el Parlamento aprobara una moción que acusa a su Gobierno de "desacato" al no publicar el análisis legal en su totalidad.Poco antes de que arrancara el debate, que se prolongará durante cinco días, la cámara apoyaba por 311 votos a favor y 293 en contra que el Ejecutivo desacató al Parlamento al no publicar todo el análisis legal recibido sobre el pacto del Brexit, como le exigía un mandato anterior.Después de conocer el resultado de la votación, el Ejecutivo anunció que mañana difundirá el análisis completo, algo que hasta ahora se había rehusado a hacer porque imposibilitaba la tarea de gobernar, según el Ministro de Exteriores, Geoffrey Cox.Se trata de la primera vez que la Cámara de los Comunes acusa a los ministros de desacato al Parlamento, algo que el portavoz laborista del Brexit, Keir Starmer, calificó hoy de "lamentable".Sin embargo, la acusación no minó el ánimo de May, quien acudió a Westminster a dar comienzo al debate del pacto y a pedir a los diputados apoyo el Acuerdo de Salida y la declaración política que establecerá la futura relación entre Londres y Bruselas.Para May, su acuerdo ha logrado combinar el deseo de abandonar la Unión Europea (UE) expresado por el 52 por ciento de la población en el referéndum de 2016 y el respeto al otro 48 por ciento que abogó por la permanencia.La Premier reconoció que en la cámara existen parlamentarios de ambas posiciones; algunos a quienes les gustaría una relación más cercana con la UE y otros a que, por el contrario, preferirían alejarse más del bloque comunitario.Asimismo, rechazó la celebración de un segundo referéndum sobre la UE, que "exacerbaría la división" en el Reino Unido y supondría un agravio democrático para aquellos que votaron por la salida hace dos años.En el caso de que el próximo martes el Parlamento no apoye los dos textos, la Cámara de los Comunes aprobó hoy una enmienda, presentada por el conservador Dominic Grieve, que asegura que los diputados podrán votar a favor de un "plan B" en enero.Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, declaró hoy que una salida de la UE sin acuerdo "no es una opción" y que su formación "forzará al Gobierno" a volver a Bruselas a renegociar el acuerdo."El Gobierno no está recuperando el control, lo está perdiendo", sentenció.