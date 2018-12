San José- Las autoridades de Costa Rica informaron el martes que creen haber encontrado el cuerpo de una mujer de Florida que desapareció mientras vacacionaba en el país centroamericano para celebrar su cumpleaños número 36, y que un sospechoso fue detenido.Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial, dijo que las autoridades cotejan las huellas dactilares para confirmar la identidad del cadáver. Una autopsia reveló que la víctima sufrió una herida por golpe en la cabeza y que tenía laceraciones en cuello y brazos, indicó.Una página de Facebook que crearon los amigos de la mujer desaparecida, Carla Stefaniak, señaló que sus familiares fueron el martes a la morgue de San José para identificar los restos, pero las autoridades no les permitieron el ingreso.El cadáver fue localizado cubierto de bolsas de plástico cerca del apartamento que Stefaniak alquiló a través de Airbnb. La última vez que se tuvo noticias de ella fue alrededor de las 8 de la noche del 27 de noviembre y no se presentó para su vuelo de regreso a casa que salía a la 1 de la tarde del día siguiente, según una página de Gofundme.La policía descubrió aparentes rastros de sangre en el apartamento en el que Stefaniak se alojaba en el vecindario de San Antonio de Escazú, y analizó los videos de las cámaras de vigilancia del complejo de apartamentos.Espinoza dijo que las imágenes vistas en el video no encajaban con las declaraciones del guardia de seguridad del edificio, un nicaragüense de 32 años al que la policía detuvo para interrogatorios más exhaustivos. El funcionario indicó que el caso continúa bajo investigación.Las autoridades acordonaron el apartamento para proteger la evidencia.

