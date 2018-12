El paradero del científico chino He Jiankui, quien reivindicó los primeros bebés modificados genéticamente del mundo, sigue sin conocerse, después de que la universidad para la que trabajaba negó reportes de que el investigador había sido detenido el fin de semana, publicó El Universal.Un portavoz de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China describió como “inexactos” los reportes de medios de comunicación que hicieron referencia a la detención de He y enfatizó que la universidad no podría responder más preguntas sobre el asunto.Durante el fin de semana, algunos medios informaron que después de que He apareció en la Segunda Cumbre Internacional sobre Edición del Genoma Humano que tuvo lugar el Hong Kong el pasado miércoles, el presidente de la universidad lo había llevado a la ciudad de Shenzhen y que estaba bajo arresto domiciliario.He sorprendió a la comunidad científica y al mundo entero la semana pasada, cuando en un video difundido en la plataforma YouTube afirmó haber modificado los genes de dos embriones humanos para hacerlos inmunes al VIH y aseguró que nacieron mellizas normales y saludables a principios de este mes.Sin embargo, la reivindicación causó indignación y fuertes críticas, ya que se trataba de la primera vez que semanipulan genes humanos de esta manera, aún se desconocen sus posibles implicaciones.En medio de tal polémica, He se presentó en la conferencia sobre edición del genoma humano para defender su trabajo y explicar la técnica que utilizó para alterar el ADN de los embriones, y fue entonces en que el científico fue visto por última vez, informó el periódico South China Morning Post.El gobierno chino ordenó detener todas las actividades de investigación sobre modificación genética de He y su equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China, además pidió una investigación sobre su trabajo, al que calificó como “extremadamente abominable”.La universidad negó este lunes que el científico, a quien se ha apodado “Frankenstein chino”, haya sido detenido por la edición genética de los bebés, limitándose sólo a decir que los reportes de prensa son “inexactos en este momento”, y confirmó que desconoce el paradero de su exprofesor.Precisó que únicamente los canales oficiales tienen información precisa, aclarando que “no podemos responder a ninguna pregunta sobre el tema en este momento, pero si tenemos alguna información, la actualizaremos a través de canales oficiales”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.