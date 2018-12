Afronta Brexit su mayor reto

Después de dos años de escepticismo e incertidumbre, el Brexit afronta su reto final... y lo hace en casa.Después de que la Premier Theresa May logró llegar a un acuerdo con Bruselas, este deberá ser refrendado en el Parlamento británico el próximo 11 de diciembre. El debate previo a la votación comienza hoy, y el panorama no parece prometedor para su aprobación.En las últimas semanas, varios parlamentarios han hecho publico su rechazo al acuerdo pactado por considerarlo débil y poco favorable. Con poco tiempo para lograr un consenso y con un Parlamento fuertemente dividido entre los "brexiters" duros y los pro-europeos, medios británicos han empezado a especular que la votación podría posponerse para evitar la derrota de May.La Premier está sumida en una intensa campaña para buscar aliados en el Parlamento, especialmente dentro de su propio partido, conservador. A esto se suma la desventaja de que la formación no cuenta con la mayoría.El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, uno de sus opositores más fuertes, ha calificado el acuerdo como un fracaso en las negociaciones."Nos da menos poder de decisión sobre nuestro futuro y pone en peligro los puestos de trabajo y los niveles de vida. Por eso el Partido Laborista se opondrá a este acuerdo en el Parlamento", aseveró recientemente.Además de Corbyn, May ha sido fuertemente criticada por el ex líder del UKIP, Nigel Farage, quien fuese uno de los principales impulsores en la campaña del Brexit en el 2016 y quien argumenta que el Gobierno del Reino Unido ha cedido a todo lo que Bruselas exigía.Entre las personalidades que también se han pronunciado en contra, se encuentra el ex Canciller Boris Johnson, que pretende votar en contra del acuerdo por considerarlo demasiado blando.Ante estas reacciones, la UE ha dejado muy claro que de rechazarse el acuerdo, no habrá ningún pacto alternativo que pueda contemplarse, lo que descartaría todo lo conseguido en las negociaciones hasta la fecha. May concuerda con esto."No hay un plan B. Este es el plan, este es el trato. Es el mejor acuerdo que se puede negociar dadas las circunstancias y vamos a instar a todos nuestros colegas de la Cámara de los Comunes a que voten a favor", dio a conocer la semana pasada a través de una carta dirigida al pueblo británico.De no aprobarse el pacto, expertos advierten que el Gobierno podría colapsar.