Washington— Los senadores estadounidenses que salieron ayer de una reunión con la directora de la CIA Gina Haspel dicen que están aún más convencidos de que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman estuvo involucrado en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, dijo que piensa que si el príncipe saudí fuese enjuiciado, el jurado lo declararía culpable “en 30 minutos”.El senador republicano Lindsey Graham, quien demandó la reunión con Haspel, dijo que existe “cero probabilidad” de que el príncipe heredero no estuviera involucrado en la muerte de Khashoggi.Graham dijo que “hay que hacerse el ciego” para no concluir que eso fue orquestado y organizado por personas bajo el mando del príncipe.Pero el presidente Donald Trump se ha expresado ambiguamente sobre quién es culpable del asesinato, exasperando a los senadores que ahora buscan formas de castigar al reino.La semana pasada, los senadores votaron abrumadoramente en favor de una resolución para eliminar el apoyo estadounidense a la guerra encabezada por los saudíes en Yemen.No está claro si esa resolución progresará. La votación de la semana pasada estableció un debate sobre la medida, que pudiera realizarse la semana próxima. Pero los senadores siguen negociando sobre si deben enmendarla y qué debe decir.Haspel se reunió con un pequeño grupo de senadores, incluyendo los presidentes y líderes demócratas de las comisiones clave de seguridad nacional, luego que legisladores de ambos partidos se quejaron de que ella no participó en una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa Jim Mattis esta semana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.