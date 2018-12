Chanel dejará de usar en sus colecciones pieles de animales exóticos, como cocodrilos y serpientes, convirtiéndose así en la primera marca de lujo en tomar esta decisión, aplaudida por los defensores de los animales, publicó Milenio.La marca francesa "no volverá a utilizar pieles exóticas para sus futuras creaciones", esto es, de cocodrilo, serpiente, lagarto y otras, indicó este martes en un comunicado."Cada vez es más difícil obtener pieles exóticas que correspondan a nuestras exigencias en materia ética", añadió Chanel en la nota.Los artículos de Chanel, como bolsos, abrigos y zapatos confeccionados con pieles exóticas, se vendían hasta ahora a precios altísimos, hasta 10 mil 300 dólares. Este martes, en el sitio web de Chanel, los bolsos de pitón ya no estaban disponibles a la venta."Lo hicimos porque es lo que se lleva, pero no es que la gente nos lo impusiera", dijo por su parte el diseñador Karl Lagerfeld, según el sitio especializado WWD.La asociación militante PETA aplaudió la medida: "No hay ningún signo de modernidad en utilizar pieles robadas de animales atormentados para ropa y complementos", dijo."Está claro que ha llegado el momento de que todas las firmas, como Louis Vuitton, sigan el ejemplo de Chanel y pasen a utilizar materiales innovadores" en vez de piel animal, agregó Peta.Hasta ahora, otras marcas de lujo, como Gucci, Versace, Armani y Hugo Boss habían anunciado que abandonaban el uso de pieles de visón, zorro y conejo, ante un consumidor cada vez más sensibilizado con el bienestar animal.

