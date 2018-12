Moscú.- La Estación Espacial Internacional (EEI) recibió este lunes su primera expedición en medio año, luego de la minicrisis provocada por el fallido lanzamiento en octubre de una Soyuz y el hallazgo en agosto de un orificio en una nave rusa acoplada a la plataforma."La expedición 58 ya está en órbita. Estoy agradecido al director general (de la agencia espacial rusa, Roscosmos) Dmitri Rogozin, y a los equipos de la NASA y Roscomos por su dedicación en hacer que este lanzamiento fuera un éxito. Ad Astra (Hacia las estrellas)", escribió el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en su cuenta de Twitter.No era para menos. El propio Rogozin admitió en el 20 aniversario de la plataforma orbital que, desde el accidente ocurrido con la Soyuz MS-10, Roscosmos tiene el corazón en un puño con cada lanzamiento, aunque ese fallo fuera el primero de una nave tripulada rusa en 35 años.Para descartar contratiempos, Roscosmos programó numerosas pruebas y ensayos antes de dar el visto bueno al lanzamiento este lunes de la Soyuz MS-11, abordo de la cual partieron el ruso Oleg Kononenko, el canadiense David Saint-Jacques y la estadounidense Anne McLain.La NASA y Roscomos, que había movilizado 15 helicópteros y 13 aviones para una hipotética operación de rescate, respiraron aliviados cuando la Soyuz fue lanzada y puesta en órbita tan sólo 10 minutos después con destino a la EEI.El pasado 11 de octubre un lanzamiento similar pudo acabar en tragedia debido al fallo en el cohete portador a sólo 2 minutos de haber despegado, de no ser porque la cápsula de eyección funcionó a la perfección por segunda vez en su historia, lo que salvó la vida, al igual que ocurriera en 1983, de la tripulación.El lanzamiento se adelantó del 20 de diciembre hasta este lunes, ya que actualmente la plataforma necesita seis inquilinos para su pleno funcionamiento.El cosmonauta Kononenko admitió que "el riesgo es parte de nuestra profesión", pero que tenía plena confianza en los técnicos, al igual que la estadounidense Anne McLain."Confiamos en ellos plenamente. Estamos psicológica y técnicamente preparados para el lanzamiento y para cualquier situación que, Dios no lo quiera, pueda producirse abordo", comentó Kononenko horas antes del lanzamiento.Esta vez todo salió según lo previsto. La Soyuz MS-11 partió desde el cosmódromo de Baikonur, en la estepa kazaja, y seis horas después se acopló de manera automática al complejo espacial tras haber dado tres vueltas alrededor de la Tierra.Los tripulantes fueron recibidos por el Comandante Alexander Gerst de la Agencia Espacial Europea, la ingeniero de vuelo de la NASA Serena Auñón-Chancellor y el también ingeniero de vuelo de Roscosmos Serguéi Prokópiev.Los tripulantes de la accidentada Soyuz MS-10, el ruso Alexéi Ovchinin y el estadounidense Nick Hague, tendrán que esperar hasta el 1 de marzo para ver cumplido su sueño de pisar la EEI, informó Roscosmos.En cuanto al orificio de la Soyuz MS-09, que provocó problemas de hermeticidad en la plataforma que ya han sido totalmente subsanados, una de las misiones de la expedición 58-59 será precisamente esclarecer los motivos de la avería."El 11 de diciembre tenemos caminata. El principal objetivo es retirar una parte del revestimiento antimeteoritos, que, es posible, que fuera dañado por el taladro y llevarlo de regreso a la Tierra", explicó Kononenko.Roscosmos mantiene que el diminuto agujero nunca puso en peligro la vida de la tripulación de la estación, aunque algunas fuentes no descartaron que el orificio fuera taladrado después del ensamblaje, lo que confirmaría las sospechas de que se trató de un sabotaje.Aunque las Soyuz dejarán de ser el próximo año el único eslabón entre la Tierra y la estación -pues la NASA pondrá en marcha su programa de lanzamientos con compañías privadas-, EU ya ha informado de que seguirá utilizando sus servicios para llevar a sus astronautas al espacio.La NASA tiene reservadas plazas para sus astronautas en las naves rusas hasta febrero de 2020, explicó hace unas semanas en Moscú Bridenstine, quien destacó "la impresionante capacidad" de las Soyuz."Queremos que nuestra alianza permanezca fuerte cuando nosotros tengamos nuestras propias capacidades comerciales de vuelo" a la EEI, señaló.

