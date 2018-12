Katowice.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes una dramática exhortación al mundo para que tome en serio la amenaza del calentamiento global y actúe con audacia para evitar un aumento catastrófico de las temperaturas antes de fin de siglo."Al presenciar los impactos devastadores del clima que provocan estragos en el mundo, no hacemos lo suficiente ni con la suficiente rapidez para prevenir los trastornos climáticos irreversibles y catastróficos", dijo Guterres.Al inaugurar la conferencia climática de la ONU, ante los delegados de unos 200 países reunidos en Katowice, Guterres dijo que el cambio climático es "nuestro problema más importante".El célebre naturalista británico sir David Attenborough dijo que el "derrumbe de nuestras civilizaciones y la extinción de buena parte del mundo natural asoman en el horizonte" si no se toman medidas urgentes contra el calentamiento global.Attenborough atribuyó al ser humano el "desastre en escala global, nuestra amenaza más grande en miles de años".El jefe de la ONU fustigó a ciertos países, sobre todo a los más responsables de las emisiones de gas invernadero, por no brindar suficiente apoyo al acuerdo de París de 2015 que fijó como meta mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 2 grados Celsius (3.6 Fahrenheit) para fines de siglo.Al citar un informe científico reciente sobre las consecuencias nefastas de permitir que las temperaturas globales se eleven más de 1.5 grados, Guterres exhortó a los países a reducir sus emisiones en un 45% con respecto a 2010 para 2030 y apuntar a cero emisiones netas para 2050.La meta de cero emisiones netas significa que los gases de invernadero emitidos deben ser absorbidos por los bosques o por nuevas tecnologías capaces de eliminar el carbono de la atmósfera.Esas reducciones, que según los expertos son indispensables para alcanzar la meta de 1.5 grados, exigirían una reforma drástica de la economía global y el abandono de los combustibles fósiles."En pocas palabras, necesitamos una transformación total de nuestra economía energética global y de la manera como manejamos los recursos de tierras y bosques", dijo Guterres.Dijo que los gobiernos deben aprovechar las oportunidades en lugar de aferrarse a combustibles fósiles, como el carbón, a los que atribuyó una buena parte de las emisiones de gases de invernadero provocadas por el hombre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.