Tras exitoso G20, Macri enfrenta la dura realidad de Argentina

Buenos Aires.- Tras el éxito que supuso para Argentina la cumbre del G20, el presidente Mauricio Macri reconoció en una entrevista con The Associated Press la dura realidad que atraviesa su país y señaló que deberá convencer a sus compatriotas de que el camino que eligió es el correcto para ser reelegido en 2019.Macri dijo en una entrevista en la casa de gobierno que "no cabe la duda de que el mundo quiere participar, quiere asociarse con Argentina" e indicó que las inversiones previstas en el país a partir de los acuerdos suscritos en 17 reuniones bilaterales sumarán unos 8 mil millones de dólares."Nunca hemos tenido semejante nivel de atención", señaló el mandatario, un conservador que llegó al poder en diciembre de 2015, al valorar la cita que reunió a líderes de las principales potencias y a varios países emergentes el viernes y sábado en Buenos Aires.Pero el presidente admitió que su país vive una dura realidad a partir de una crisis que se profundizó por una devaluación que, dijo, "fue un desastre".El mandatario dijo que más que ``seducir" a sus compatriotas para las elecciones generales del próximo año busca ``decirles la verdad" y convencerlos de que el camino tomado en materia de reformas es el correcto.``Lo que yo quiero es que estén convencidos de mi intencionalidad, que estoy acá para tratar de ayudarnos y que creo en lo que estoy haciendo", sostuvo.El mandatario consideró que la crisis se revertirá pero no quiso dar estimaciones sobre crecimiento.``No hacemos más pronósticos cuando todo es tan cambiante... la inflación va a ir la baja, la economía volverá a crecer con lentitud... acompañemos y hagamos todo lo posible para que sea lo antes posible", indicó.Argentina sufrió una devaluación de su moneda de cerca de 50% este año, lo que obligó al gobierno a acudir al Fondo Monetario Internacional para recibir una ayuda de más de 57.000 millones de dólares.A ello se sumó una inflación que cerraría el año por encima del 40% y que ha recalentado las protestas sociales.

