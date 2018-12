Conceden licencia a vice de Ecuador

Quito— El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, liberó este lunes de sus funciones a la vicepresidente María Alejandra Vicuña, a fin de que pueda defenderse de las acusaciones de corrupción que enfrenta, informó el diario público El Telégrafo."He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña, para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo a una legítima defensa", expresó el Mandatario, al dar posesión a varios Ministros de su Gobierno, entre ellos los nuevos titulares de Gestión de la Política, Turismo y Educación.La vicepresidenta Vicuña había emitido una carta al Presidente Moreno en la cual pedía licencia sin remuneración, y apuntó su interés en no afectar la gestión del Gobierno con las acusaciones en su contra."Con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado, considero señor Presidente que en esta primera etapa, es mi responsabilidad y deber con el país, solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año", dijo Vicuña.Vicuña fue acusada por su ex asesor Ángel Polivio Sagbay de cobrarle coimas cuando se desempeñaba como asambleísta entre 2011 y 2013.El Presidente Moreno reiteró que ante la delicadeza de las funciones que cumplía Vicuña, dejaría estas labores a cargo del secretario de Presidencia, José Agusto Briones."Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo: servir a los ecuatorianos trabajando por el bien común", expresó Moreno.

