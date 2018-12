Panamá— El presidente panameño Juan Carlos Varela y su homólogo chino Xi Jinping coincidieron hoy en que la nueva etapa de las relaciones establecida entre ambos países hace un año y medio redundará en beneficios mutuos y para América Latina. Eso sí, sin injerencias de terceros o intervención en los asuntos internos.Ambos líderes se reunieron en privado, con empresarios y posteriormente presenciaron el paso de un buque cargado de contenedores por el canal ampliado en la entrada del Pacífico, en el marco de la primera visita oficial de un mandatario chino al país centroamericano, que terminó con la firma de 19 acuerdos en materia de turismo, comercio, economía, infraestructura, cultura y diplomacia.Xi Jinping llegó el domingo por la noche después de participar en la cumbre del G20 en Argentina, en donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en un esfuerzo por aliviar un conflicto arancelario, y tras firmar sendos acuerdos con el gobierno argentino.La visita responde a una realizada este año por Varela a Beijing después de que Panamá decidiera romper una larga relación con Taiwán y reconocer a una sola China, en junio de 2017. Panamá le apuesta con todo a su nuevo lazo con China, en tanto que el gigante asiático ve a la nación centroamericana como una puerta de entrada para una mayor presencia económica y política en Latinoamérica.``Esta visita le permitirá a usted y todos los que lo acompañan tener un visión de primera mano de la posición estratégica de Panamá para la presencia de China en América Latina", señaló Varela al hacer un pronunciamiento con el líder chino tras su encuentro en la casa presidencial.Washington ha dejado clara su inquietud después de que Panamá, El Salvador y República Dominicana cortaran con Taipei para impulsar relaciones con China en el último año y medio. Estados Unidos es el socio económico histórico y más importante de Panamá.Varela subrayó el lunes su convencimiento que tomó la senda correcta. Su gobierno ha dicho que los lazos con los chinos no van en detrimento con los de sus otros socios.``Presidente Xi, el respaldo de Panamá a la política de una sola China y el rol que usted juega como líder global en la búsqueda de la paz y la prosperidad es firme y sólido", manifestó el gobernante panameño, quien está en su último año de gobierno.``Somos un país pequeño pero digno y soberano y nuestras relaciones continuarán fortaleciéndose y serán manejadas entre ambos países con transparencia y sin ninguna injerencia", agregó. ``Estoy seguro que nuestras relaciones no solo traerán beneficio a nuestros pueblos sino también a nuestra región y al mundo".Xi Jinping, cuyo discurso fue traducido al español, dijo que con Varela ``hemos establecido los mecanismos de cooperación bilateral que podrán apoyar el desarrollo sostenible para la cooperación chino-panameña".``Convenimos en insistir en el principio de la no intervención de los asuntos internos", apuntó el mandatario, y mencionó que China se solidarizó firmemente en la histórica lucha panameña por recuperar la antigua zona del canal interoceánico, construido y manejado por Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999.``La parte china no cambia esta posición respecto a la neutralidad del canal y apoya a Panamá a jugar un papel más importante en los asuntos internacionales y regionales", añadió el gobernante.El gobierno de Varela se vio obligado recientemente a publicar los convenidos que había consensuado con China ante voces que propugnaban por la transparencia y después de la controversia generada ante la posibilidad de que Panamá estuviese negociando un terreno de una antigua base militar estadounidense en la entrada del Pacífico para la embajada china, una cuestión que quedó descartada.Varela aseguró el lunes que tras el establecimiento de las relaciones con China se ha incrementado la presencia de empresas y de inversiones de ese país en Panamá, aunque no dio cifras. En el marco de la visita de Xi, algunas empresas importantes chinas se exhiben en una feria empresarial en la capital panameña.Empresas chinas operan ya desde hace décadas los puertos terminales en las entradas del Atlántico y el Pacífico del canal, del que la nación asiática es el segundo cliente más importante después de Estados Unidos.Hasta ahora los convenidos abarcan diversos ámbitos, al margen de las negociaciones que ya realizan ambos países para un Tratado de Libre Comercio y los estudios para la construcción de un tren desde la capital del país hasta la frontera con Costa Rica, otro de los aliados de China en Centroamérica.A fin de promover el turismo, ambos gobiernos dispusieron una visa de entrada múltiple para sus ciudadanos. A Panamá también se le eligió como sede para la cumbre empresarial China-Latinoamérica en 2019.

