París— El presidente fran­cés, Emmanuel Macron, pi­dió ayer al primer ministro, Édouard Philippe, que se reúna con opositores y con integrantes del movimien­to de los chalecos amarillos, con el fin de buscar una sa­lida a los 16 días de crisis y protestas.Incluso funcionarios de­clararon que analizan de­cretar estado de excepción.Hay que analizar todas las opciones. No se puede repetir esta violencia todos los fines de semana”, dijo el portavoz del gobierno, Ben­jamin Griveaux.En el mismo sentido que otros funcionarios, el minis­tro del Interior, Christophe Castaner, tampoco descartó el estado de excepción.Todo lo que aporte más seguridad. No hay tabúes. Estoy dispuesto a conside­rarlo todo”, dijo a los medios de su país.De hecho, las moviliza­ciones ya dejaron 378 perso­nas detenidas, de las cuales 33 son menores de edad, además de 133 lesionadas.La Fiscalía señaló que los arrestados enfrentan penas de prisión de 3 a 7 años.Las protestas comenza­ron como reacción contra los aumentos del impuesto al combustible, en un mo­vimiento que se hace llamar chalecos amarillos.Sin embargo, el movi­miento se ha extendido y plantea el mayor desafío hasta ahora para la presi­dencia de Macron, pues se exige su renuncia y expresa descontento.Pese a las inconformi­dades, el Presidente reiteró que no van a bajar las tarifas de la gasolina.Además, el mandata­rio del país galo defendió su plan energético, al afir­mar que es una estrategia para combatir el cambio climático.Al regresar de la Cumbre del G20 en Argentina, el presidente Macron acudió al Arco de Triunfo a visitar el escenario de los violen­tos disturbios y se detuvo en el monumento al soldado desconocido.En las jornadas de pro­testas, el monumento pa­risino ha sido vandalizado severamente, admitió el Centro de Monumentos Na­cionales de Francia.Además, las autoridades del país europeo evaluaron los daños.En total, se desataron in­cendios en seis edificios y más de 130 barricadas im­provisadas y 112 vehículos fueron quemados, con lo que, consideraron, es la peor movilización del país en una década.Ayer, los policías limpia­ron el monumento, retiraron los vehículos incendiados y repararon las fachadas de tiendas y restaurantes.Tras esto, Macron deter­minó buscar, por segunda ocasión, el acercamiento con los inconformes.En Francia, el estado de excepción impuesto tras los atentados islamistas se le­vantó a fines de 2017.

