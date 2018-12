Es un honor que la derecha me ataque: Maduro

Ciudad de México— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció el “amor y la solidaridad” de los mexicanos en su visita a nuestro país, y consideró “un honor que la derecha me ataque”, informó El Universal.En un mensaje en video que se transmitió esta mañana en la reunión de representantes de su gobierno con el Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que al llegar al país “el pueblo me entregó su amor” y llamó “derecha malinche y traidora” a los legisladores que ayer se manifestaron en el Congreso de la Unión contra su presencia en el país y la invitación que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a su toma de protesta.“La derecha dice sus cosas, la derecha malinche esta, traidora, de toda América Latina. Que digan lo que sea, es un honor para mí que la derecha me ataque y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes. Les doy las gracias”, dijo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que así como su país tiene la Quinta República, ahora México entra en su Cuarta Transformación puesto que, al igual que en la nación sudamericana, en México el pueblo llegó al gobierno.“Luchando serán libres y podrá el gobierno no solo ganar las elecciones, no solo tener un presidente y secretarios sino el pueblo, poco a poco, hacerse gobierno, autogobernarse. Ese es el destino de México y ha comenzado el día de ayer con la toma de protesta de López Obrador”, dijo. “Así como aquí está la cuarta transformación, en Venezuela está la Quinta República con su objetivo de construir el socialismo bolivariano: claramente establecido en lo social, en lo económico y en lo político, en lo territorial y en lo internacional”, dijo.Señaló que su presidente Nicolás Maduro habría deseado “venir antes pero no nos habían invitado y como gobierno y canciller no se puede forzar una invitación”. Relató que en 2002, hubo un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Hugo Chávez, situación que duró 47 horas; lo que sobrevino, señaló, fue el “sabotaje de nuestra industria” hasta que en diciembre de 2002 su país llegó a “producción cero de petróleo porque la clase oligárquica que dominaba Venezuela se rebeló contra el gobierno de Hugo Chávez”.Pidió al gobierno mexicano que aprenda de la experiencia del venezolano después de que el dinero del petróleo comenzó a utilizarse “para gobernar para el pueblo”.“¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo mexicano se está haciendo gobierno y van a hacer ustedes justicia, sin venganza pero justicia, tienen que aprender de la experiencia de quienes ya tenemos varios años en el gobierno. Vino el sabotaje de nuestra industria petrolera”, agregó. Dijo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Donald Trump, se le acabó uno de los “CEO” que tiene en cada país de América Latina para proteger los intereses de Estados Unidos.“Afortunadamente se quedó el presidente Donald Trump sin un cargo fundamental en su empresa que era el cargo dirigido a él en México. Ahora México tiene un presidente independiente, tiene un presidente del pueblo y un gobierno del pueblo”, dijo.

