Ciudad de México— Robos e intentos de robos ocurren a cada minuto alrededor del mundo, sin embargo, no todos tienen 'final feliz', ni son captados en video.Hace unos días en la ciudad canadiense de Mississauga, cámaras de vigilancia grabaron cómo tres empleados de una joyería lograron defender el local de cuatro atacantes.De acuerdo con información revelada en CBC, el hecho ocurrió a medio día el pasado 21 de noviembre en la tienda Ashok Jewelers.En las imágenes se observa cómo los hombres encapuchados rompen con violencia la ventana del comercio y tratan de ingresar. En la mano de uno se ve una pistola.Sin embargo, cuando uno de los ladrones subió al alféizar, fue repelido por tres empleados con espadas. Los atacantes trataron de hacerles frente, apuntándoles con la pistola. Sin embargo, enseguida desistieron y huyeron del lugar.Tenían un arma, pero mi principal preocupación era que no entraran a mi tienda. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlos fuera. Incluso si eso significaba que me dispararan, no es un problema", contó el hijo del propietario a CBC News. Asimismo, explicó que las espadas eran regalo de un amigo de la familia.La grabación fue publicada por la Policía local, que ahora está solicitando información para poder identificar a los maleantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.