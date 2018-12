Washington— La Cumbre del Clima (COP24) inauguró este domingo en Katowice, Polonia, con la encomienda de encontrar las fórmulas para implementar el Acuerdo de París de 2015, mismo que urge a frenar el calentamiento global recortando de forma drástica las emisiones contaminantes.La cita, que abre oficialmente este lunes y se prolongará hasta el 14 de diciembre, reúne a 30 mil delegados de 197 países para una maratón de complejas negociaciones con una creciente sensación de urgencia, compartida por delegaciones nacionales y grupos ecologistas, y de haber alcanzado un momento crítico.El principal objetivo del encuentro es perfilar un difícil equilibrio que permita hacer realidad la lucha común de la comunidad internacional atendiendo a la vez a las especificidades de cada estado en términos de contaminación histórica, recursos financieros y tecnológicos y vulnerabilidad, algo que vuelve a enfrentar a naciones industrializadas y economías en vías de desarrollo."De esta COP debemos salir con un potente y claro programa de trabajo para poner en práctica el Acuerdo de París, con contenido, ambicioso y que incluso vaya más allá de lo consensuado hace tres años, ya que la evidencia científica demuestra que hay que ir más allá, por lo que pedimos a todos que se adapten a este nueva realidad climática", señaló la secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa.El Acuerdo de París, firmado por 194 países en 2015, busca frenar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media del planeta sea superior en 2 grados centígrados con respecto de los niveles preindustriales (1880-1899) y limitar el incremento preferiblemente en los 1.5 grados, como pide la comunidad internacional.Espinosa recuerdó que son muchas las urgencias que enfrenta la COP además de la reducción de emisiones, y subrayó cuestiones como la financiación de las acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático a cargo de los países desarrollados, el llamado Fondo Verde.A su juicio, también es importante desde la cita de Katowice impulsar un cambio cultural en las formas de producir y consumir de nuestras sociedades para repensar nuestros modelos de desarrollo.El ministro polaco de Medio Ambiente, Henryk Kowalczyk, aseguró que más allá de las expectativas genéricas lo que tienen que lograr en Katowice es concretar esas ambiciones, definir cómo hacerlo, con qué métodos y establecer una especie de hoja de ruta.Asimismo, salió en defensa de su país tras las críticas desde varios sectores por la aparente contradicción de que presida la COP24 un país que obtiene del carbón el 80 por ciento de sus necesidades energéticas."En nuestro país ya hemos comenzado a cambiar nuestro mix energético, pero no podemos hacerlo de repente, sino que poco a poco reducimos el peso del carbón con nuevas alternativas", justificó Kowalczyk, quien espera que 2050 Polonia podrá unirse al grupo de países desarrollados con menos emisiones.Sobre la trascendencia de la cita, el presidente de la COP24, Michal Kurtyka, instó en una rueda de prensa a la comunidad internacional a cerrar en estas dos semanas la letra pequeña del Acuerdo de París de 2015."No debemos olvidar las razones por las que estamos aquí. Estamos aquí para articular la acción global contra el cambio climático. Ningún gobierno sólo puede resolver este problema. Es hora de imbuir de vida y contenido el Acuerdo de París", aseguró el funcionario.En ese mismo sentido se pronunciaron los presidentes de las últimas cuatro Cumbres del Clima, quienes llamaron a una acción decidida para afrontar la amenaza urgente del calentamiento global."El mundo está en una encrucijada", advirtieron en un comunicado conjunto.Para Jens Mattias Clausen, asesor de cambio climático en Greenpeace, ésta es la COP más importante desde París pues debe poner carne sobre los huesos del Acuerdo de 2015, un gran reto, aunque a su juicio, asumible.Con el objetivo de concientizar sobre esta situación, el equipo ciclista Moving for Climate NOW, iniciativa de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU e Iberdrola, llegó este domingo a Katowice tras 640 kilómetros de ruta,"(Es) una metáfora del viaje que debemos emprender todos, sin excepción, para pasar de una economía carbonizada a una economía baja en carbono", explicó el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Víctor Viñuales.

