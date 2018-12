Venezuela acusa a Colombia de apostar por la guerra

Caracas— El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó a Colombia de estar apostando por la guerra, luego de denunciar nuevamente que no ha tenido comunicación con su homólogo Carlos Holmes Trujillo desde que se instalara el Gobierno del colombiano Iván Duque, algo que, aseguro, le tiene "preocupado".En una entrevista grabada y transmitida hoy por el canal privado Televen, Arreaza dijo que Holmes no ha respondido a sus llamadas telefónicas ni a tres cartas que le ha enviado para "establecer un diálogo diplomático" a propósito de las diferencias que hay entre el Gobierno de Duque y del venezolano Nicolás Maduro."Es una falta a toda práctica diplomática. Cuando la diplomacia se agota tradicionalmente en las relaciones internacionales ¿qué viene? la guerra, están apostando por la guerra en Colombia", dijo al tiempo que aseguró que tampoco hay comunicación entre viceministros ni las Fuerzas Armadas.En ese sentido, pidió reflexión al presidente Duque porque, insistió, están "jugando a la guerra" de forma "irresponsable", algo que, señaló, puede tener para ambos países "costos invalorables, humanos, históricos, sociales".Arreaza, que en noviembre pasado había acusado a Colombia de romper las comunicaciones diplomáticas, ha dicho que es insistente en buscar un diálogo con Colombia debido a la frontera común de más de 2 mil 200 kilómetros, por las personas que viven en esa zona, por los migrantes colombianos y venezolanos y otros temasEl ministro de Exteriores venezolano mostró durante la entrevista las cartas que, aseguró, envió a Colombia en septiembre, octubre y noviembre.Según esos documentos, hasta septiembre había realizado más de "12 intentos infructuosos de iniciar conversaciones telefónicas" con Holmes Trujillo, a quien además dijo, que era "poco responsable no mostrar disposición alguna para entablar un diálogo diplomático y de respeto".Arreaza indicó que en las misivas enviadas en octubre y noviembre le reiteró el llamado al diálogo "cuyo único propósito" es el de establecer "un espacio de encuentro para mínimamente coordinar las relaciones entre Estados vecinos".Señaló que también intentó conversar con su homólogo colombiano en septiembre cuando coincidió con él en Naciones Unidas, pero que Holmes Trujillo le respondió que no tenía autorización de Duque para reunirse.Asimismo, reiteró la acusación a Colombia de ser unos "vividores" por pedir dinero para la atención de los más de un millón de venezolanos que han llegado a su país huyendo de la crisis, y dijo que Venezuela "nunca" ha solicitado dinero para brindarle ayuda a los "cinco millones de colombianos" que viven en territorio venezolano."El canciller Carlos Holmes Trujillo dedica yo creo que el 95 % de su tiempo a lo que ellos llaman la situación de migración proveniente de Venezuela y a que Venezuela vuelva a la democracia", apuntó.El canciller venezolano insistió en que esto solo busca distraer a la opinión pública de los "graves" problemas de Colombia.

