Buenos Aires— Rusia sacó el pecho el viernes después que el presidente de Estados Unidos Donald Trump canceló súbitamente su encuentro con el mandatario Vladimir Putin. Es a causa de las políticas internas estadounidenses y ``paranoia anti-Rusia", dijeron los funcionarios rusos, restándole importancia al asunto.Pero el desaire de Trump fue un claro golpe a Putin justo a su llegada a la cumbre del G20, en donde líderes de Occidente criticaron las acciones de Rusia en Ucrania.Así que Putin buscó atención en otro lado.En el intervalo que tenía reservado para Trump se reunió con el presidente de Turquía, y además buscó fortalecer sus lazos con China y otras economías. Y el viernes sostuvo pláticas en una mesa redonda con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, otro paria de la cumbre debido a su presunta participación en el asesinato de un periodista saudí.Putin y Trump ``se saludaron" según el portavoz del mandatario ruso, pero no se estrecharon las manos ni tuvieron algún otro tipo de intercambio, ni siquiera durante la ``fotografía familiar", en la que los líderes se rozan mientras buscan posicionarse, proceso en el cual suelen interactuar brevemente.Putin no ha hablado públicamente sobre el rechazo de Trump, pero dejó entrever las potenciales consecuencias de que los líderes de las dos principales potencias nucleares del mundo no puedan hablarse entre ellos: Putin dijo en Buenos Aires que las intenciones de Estados Unidos de retirarse de un pacto nuclear que data de la Guerra Fría ``crea el riesgo de una incómoda carrera armamentista".Al inicio de la cumbre, los líderes europeos criticaron uno tras otro lo que describieron como una ``agresión" rusa a Ucrania _ la incautación de navíos y tripulantes ucranianos cerca de Crimea durante el fin de semana. Los ministros del Exterior del G7 emitieron un comunicado en el que exigían la liberación de los tripulantes.El incidente fue el motivo oficial por el que Trump canceló su encuentro con Putin, diciendo que lo sucedido en Ucrania es ``muy malo".Sin embargo, la interpretación que Rusia dio a la cancelación es similar a la de los detractores de Trump en su país, quienes resaltan que ocurrió en medio de nuevos desafíos para Trump en la investigación sobre la supuesta participación rusa en su campaña electoral de 2016.``Si la situación en casa y la presión de los `rusofóbicos' como Ucrania y sus patrocinadores evitan que el presidente de Estados Unidos desarrolle vínculos normales con el presidente de Rusia... esperaremos otra oportunidad", dijo el canciller ruso Sergey Lavrov, quien añadió: ``No se puede obligar a amar".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.