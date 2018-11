Permean ideas suicidas a centro de detención australiano

Tenía 3 años cuando llegó a Nauru, una niña huyendo de la guerra en Sri Lanka. Ahora, Sajeenthana tiene 8.Su mirada es vacía. A veces da puñetazos a los adultos. Y habla con facilidad de morir."Ayer me corté la mano", dijo en una entrevista en la remota isla del Pacífico donde fue enviada por el Gobierno australiano tras ser atrapada en el mar. Apuntó a una cicatriz."Un día me mataré", afirmó. "Cuando encuentre el cuchillo. No me importa mi cuerpo".Su padre intentó calmarla, pero ella se zafó de sus manos. "Da lo mismo si estoy en una guerra o aquí", dijo el padre.Sajeenthana es una de más de 3 mil refugiados y buscadores de asilo enviados a los centros de detención extraterritoriales de Australia desde el 2013. Ninguna otra política australiana ha sido tan denostada por los activistas de los derechos humanos del mundo ni tan defendida por los líderes del País, que han argumentado durante mucho tiempo que salva vidas al disuadir a traficantes y migrantes.La desesperanza ha alcanzado un nuevo nivel -en parte debido a Estados Unidos. Sajeenthana y su padre están entre las docenas de refugiados en Nauru que esperaban ser trasladados como parte de un trato de la era Obama que el Presidente Donald J. Trump renuentemente acordó honrar, permitiendo el reasentamiento de hasta mil 250 refugiados de los campamentos extraterritoriales de Australia.Hasta ahora, unos 430 refugiados han sido reubicados en EU -pero al menos 70 fueron rechazados.Entre ellos: Sajeenthana y su padre, refugiados tamiles que huyeron de la violencia en su País luego de que el Gobierno cingalés aplastó una insurgencia tamil.El Departamento de Asuntos Internos de Australia indicó que Nauru tiene "evaluación y tratamiento apropiados de salud mental".Pero las señales de niños con pensamientos suicidas han emergido desde agosto. Docenas de organizaciones, como Médicos Sin Fronteras (expulsada de Nauru el 5 de octubre) han expresado preocupación. El Gobierno australiano fue obligado a ceder: anteriormente este mes, los funcionarios afirmaron que trabajarían para sacar a todos los niños de Nauru para tratamiento antes de Navidad.Al menos 90 niños han sido trasladados desde agosto -Sajeenthana fue evacuada poco después de la entrevista- pero a principios de este mes había 27 niños y cientos de adultos aún en Nauru.Nauru es una pequeña nación isleña de unas 11 mil personas. Una hilera de mansiones deterioradas a lo largo de la costa es indicio del pasado acaudalado de la isla; en los años 70, era un país rico en fosfato con un ingreso per cápita sólo superado por Arabia Saudita.Ahora esas reservas de fosfato están agotadas, y el País depende fuertemente de la ayuda australiana. Ésta representó el 25 por ciento del PIB de Nauru tan sólo el año pasado.En Topside se halla uno de los dos centros de procesamiento que alojan a unos 160 detenidos. Cientos de otros viven en campamentos de vivienda modular.Sukirtha Krishnalingam, de 15 años, dijo que los días son un ciclo aburrido mientras ella y su familia de cinco integrantes -refugiados certificados de Sri Lanka- esperan saber si EU los aceptará. Le preocupa su condición cardiaca. Y tiene pesadillas."En la noche, grita", dijo su hermano Mahinthan, de 14 años.En el último año, hablar de suicidio se ha vuelto más común en la isla. Hombres jóvenes como Abdullah Khoder, refugiado libanés de 24 años, dicen que el agotamiento y la desesperanza lo han abrumado. "Me corto las manos con rastrillos porque estoy cansado", afirmó.Los niños ahora aluden al suicidio como si fuera sólo una tormenta eléctrica más. Desde el 2014, 12 personas han muerto en los centros de detención extraterritoriales en Nauru y la Isla de Manus, parte de Papúa Nueva Guinea.Christina Sivalingam, una niña de 10 años de Tamil, habló llanamente de ver la secuela de una muerte -un hombre iraní, Fariborz Karami, que se quitó la vida en junio."Nos bajamos del autobús escolar y vi la sangre -estaba por todas partes", comentó tranquilamente. Tardaron dos días en limpiarla. Agregó que su padre también intentó suicidarse después de que se retrasó el tratamiento para su enfermedad de la tiroides.Ver a algunos de sus amigos establecerse en EU sólo ha hecho que se sienta más sola.Beth O'Connor, psiquiatra que trabaja con Médicos Sin Fronteras, dijo que cuando llegó el año pasado, la gente se aferraba a la esperanza de reasentamiento en EU. En mayo, una serie de rechazos sumió el campamiento en la desesperanza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.