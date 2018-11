Inicia el G20 de la discordia

Aparecerán hombro con hombro, algunos incluso sonriendo.La llamada foto de familia con los Presidentes participantes será el banderazo de salida para que inicien las actividades formales de la décima cumbre del G20, que se desarrollará hoy y mañana en la capital argentina.Sin embargo, lo que esa toma no logrará captar son las tensiones internas que enmarcan la participación de los 19 Mandatarios que integran el foro, más la Unión Europea, siete países invitados y 10 organizaciones internacionales.La agenda del estadounidense Donald Trump es uno de los focos de atención. Sobresalían dos eventos, uno de ellos es la reunión bilateral con su par chino Xi Jinping.El mejor panorama de dicho encuentro es que ambos líderes logren una tregua, al menos temporal, de la guerra comercial que mantienen desde hace meses. Ese sería, para algunos especialistas, un gran logro de esta cumbre."El enfrentamiento comercial es la punta del iceberg de una disputa hegemónica y de largo aliento entre China y Estados Unidos, una suspensión transitoria sería un resultado muy positivo", analizó Cecilia Nahon, ex Embajadora de Argentina en Estados Unidos.El otro evento relevante de Trump era un encuentro con el ruso Vladimir Putin, pero el estadounidense anunció vía Twitter y antes de arribar a Buenos Aires la cancelación de la reunión en respuesta a las detenciones de buques ucranianos de Moscú el domingo pasado en el Mar Negro.La llegada de la alemana Angela Merkel se retrasó porque su avión sufrió un desperfecto y tuvo que volver.El diario local Infobae publicó que la Canciller viajaría esta mañana en un vuelo comercial por lo que se perdería la foto de familia y una reunión con el argentino Mauricio Macri. También están en riesgo sus bilaterales con Putin, Trump y Jinping.Pero las rispideces no sólo son entre Estados Unidos y Europa. El Príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, que fue el primero en llegar al país, aterrizó en medio de una crisis diplomática por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabaia Saudí en Estambul, el pasado 2 de octubre.Además, la organización Human Right Watch (HRW) pidió la detención del Príncipe en Argentina por presuntos crímenes de guerra y el asesinato del periodista.La justicia local se mostró cautelosa ante una posible detención y pidió a Cancillería detallar si Salman tenía inmunidad diplomática, además solicitó informes internacionales para determinar si existen procesos en trámite que acrediten la denuncia de HRW.América Latina también expone sus divisiones en esta cumbre. Uno de los puntos que el Presidente argentino puso sobre la mesa fue un enlace entre el Mercosur y la Unión Europea.El francés Emmanuel Macron ya activó un freno para la iniciativa al anunciar que dicha asociación está supeditada a la postura que el próximo Mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, tenga ante el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El próximo líder ha sugerido que Brasil saldrá de sus compromisos medioambientales.Por cierto, la llegada de Macron a Buenos Aires destacó porque, por un error en la organización, cuando el Mandatario y su esposa bajaron del avión no había ningún funcionario esperándolos así que la pareja saludó a un operario de la pista del aeropuerto.Minutos más tarde apareció apresurada la vicepresidenta Gabriela Michetti, disculpándose por el incidente.La participación de México, por su parte, se vio limitada ya que las fechas de la cumbre coinciden con la entrega-recepción del mandato presidencial. El Presidente saliente, Enrique Peña Nieto, sólo estará durante la jornada de hoy en la que se espera se firme el T-Mec con sus socios de Estados Unidos y Canadá.La cumbre anual del G20 nació en el 2008 tras la crisis mundial como un foro de fortalecimiento conjunto. Uno de los objetivos es lograr un documento final que este año tiene el foco en el desarrollo equitativo y sostenible, pero lograr la firma de todos los participantes no parece una misión sencilla.

