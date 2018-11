Cuba acusa a EU de denegar visas injustamente

La Habana- Cuba acusó hoy al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de negar de forma injusta las visas a los diplomáticos asignados a trabajar en la Embajada de Cuba en Washington, lo que las autoridades cubanas describieron como parte de una acción más amplia para dar marcha atrás al acercamiento iniciado por el expresidente Barack Obama hacia la isla.``Después de dos décadas de estar Cuba sin negar una visa a Estados Unidos, Estados Unidos ha dejado de contestar múltiples solicitudes de visa para nuestro personal que por demás trabaja en Estados Unidos para mejorar las relaciones de Cuba con los estadounidenses y atender la migración cubana y a los empresarios que nos visitan", comentó a The Associated Press Johana Tablada, subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos en la cancillería cubana.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que Estados Unidos ha denegado seis visas a diplomáticos cubanos y ha aprobado 26 desde septiembre de 2017. Por su parte, señaló, Cuba ha aprobado 105 visas temporales y permanentes para personal asignado a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Agregó que solo ha rechazado una visa, como respuesta a las sanciones del gobierno estadounidense.Ni las autoridades estadounidenses ni cubanas han dicho cuántos diplomáticos tienen actualmente en sus respectivas representaciones.Las relaciones se han visto deterioradas drásticamente desde que el presidente Trump asumió el cargo y prometió dar marcha atrás al acercamiento de Obama hacia Cuba.Estados Unidos retiró a la mayoría de su personal de Cuba luego de acusar al gobierno comunista de permitir lo que los estadounidenses describieron como ``ataques contra la salud" que han enfermado a más de una veintena de trabajadores de la embajada que estaban asignados en La Habana.Cuba niega estar involucrada en la agresión y señaló que Estados Unidos no ha proporcionado ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones de acciones deliberadas contra diplomáticos.El mismo jueves, Canadá dijo que estaba considerando todas sus opciones en relación con su embajada en Cuba luego de que otro de sus diplomáticos empezó a padecer una enfermedad misteriosa, lo que elevó a 13 el total de funcionarios afectados.Tablada manifestó que Canadá había reaccionado de manera mesurada y profesional ante los informes de problemas de salud, pero que Estados Unidos estaba utilizando los incidentes y tensiones sobre las visas para dar marcha atrás a la distensión.Tablada dijo que Estados Unidos había esperado hasta el jueves para aprobar la visa de una ministra adjunta de inversiones en comercio exterior que había sido invitada a presidir una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York, a la cual no pudo asistir. El retraso violó las obligaciones de Estados Unidos como el país anfitrión de la ONU, alegaron las autoridades cubanas.El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la culpa recaía sobre Cuba.``El gobierno cubano no ha emitido visas a diplomáticos estadounidenses de manera oportuna y sistemática", dijo la dependencia en un breve comunicado. ``Ambos gobiernos mantienen el derecho soberano de emitir o denegar las visas a individuos específicos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.