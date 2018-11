Tegucigalpa— Un tribunal de Honduras halló culpables a siete de las ocho personas procesadas por participar en el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016.El fallo, dado a conocer el jueves por la tarde, fue unánime por los tres jueces de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa pero no convenció a la familia de la víctima, que exigió que se persiga a los autores intelectuales del homicidio y no solo a los materiales.Los jueces dijeron que Elvin Rápalo, Henry Hernández Edilson Duarte y Oscar Galeas perpetraron el crimen ocurrido en La Esperanza, a unos 120 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, el pueblo natal de Cáceres. La pena por asesinato en Honduras es de 30 años de prisión.Asimismo, declararon culpables en segundo grado a Mariano Díaz, oficial del ejército; Douglas Bustillo, exmilitar, y a Sergio Rodríguez, gerente del proyecto Agua Zarca, al que Cáceres se opuso tenazmente. La pena se dará a conocer el 10 de enero.Por su parte, quedó absuelto Emerson Duarte, hermano de Edilson, a quien la Fiscalía había acusado de encubrimiento.David Castillo Mejía, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA), está acusado de ser el autor intelectual del crimen y se encuentra encarcelado a la espera de juicio. La compañía ha negado reiteradamente estar involucrada en el asesinato.Fuera de la corte, familiares amigos y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el colectivo al que pertenecía Cáceres, se manifestaron para mostrar su insatisfacción por el fallo que deja en libertad a los autores intelectuales del crimen."Lamentamos que las acciones hasta este momento no han sido dirigidas contra los que ordenaron la muerte de Berta o que pagaron por su asesinato", aseguró el abogado defensor de la familia de Cáceres, Omar Menjívar.

