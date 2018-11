Londres.- La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, se negó el jueves a descartar una salida de la Unión Europea sin un acuerdo, luego de que el Banco de Inglaterra advirtió que ese escenario podría sumir al país en su peor recesión en décadas.El Parlamento británico votará el acuerdo de divorcio alcanzado entre el gobierno de May y Bruselas el próximo 11 de diciembre, y legisladores de todos los partidos prometieron rechazarlo.Preguntada por un comité de diputados sobre si actuará para detener el Brexit en el caso de que su propuesta no salga adelante, May dijo que habría que tomar ``algunos pasos prácticos en relación a una (salida) sin acuerdo".``Obviamente se tomarán decisiones", agregó.El Banco de Inglaterra advirtió en la víspera que este escenario podría contraer la economía británica un 8% en cuestión de meses, además de elevar el paro y la inflación y desplomar el valor de la libra.El gobernador de la entidad dijo antes el jueves que la mayoría de las empresas británicas no están listas para un Brexit sin acuerdo.``Menos de la mitad de las empresas han iniciado" planes de contingencia para proteger sus operaciones si no se pacta la futura relación comercial de Londres con los socios comunitarios, dijo Mark Carney a la BBC.``¿Todas las industrias, todas las infraestructuras del país, están listas en este momento? Por lo que podemos decir, la respuesta es no", apuntó.Un análisis realizado por economistas del gobierno señaló que Gran Bretaña será más pobre tras el Brexit que si hubiese permanecido en la UE con independencia del acuerdo comercial que pacten. Según este estudio, hasta la relación comercial más estrecha causaría daños económicos.El acuerdo entre Gran Bretaña y la UE marca al detalle los términos del Brexit, que se hará oficial el 29 de marzo de 2019, pero deja abiertos muchos otros sobre su futura relación, que se negociarán durante el periodo de transición de 21 meses.

