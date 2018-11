Buscan EU y China bajar tensión comercial

Estados Unidos y China, buscando eliminar las tensiones e impulsar los mercados, están explorando un acuerdo comercial en el que Washington suspendería más aranceles hasta la primavera a cambio de nuevas conversaciones sobre los grandes cambios en la política económica china, dijeron funcionarios de ambos lados, publicó el diario The Wall Street Journal.La publicación dijo que las conversaciones se han llevado a cabo, por teléfono, durante varias semanas, y están llegando poco a poco poco antes de que el Presidente Trump y el Presidente chino Xi Jinping se reúnan para la cena del sábado al final de la cumbre del Grupo de los 20 líderes en Buenos Aires. Pero está lejos de ser claro si las discusiones producirán algún acuerdo.El diario indicó que las nuevas conversaciones se centrarían en lo que ambas partes denominan "arquitectura" comercial, un término amplio que podría abarcar muchos temas que Estados Unidos ha querido que China aborde, incluida la protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología bajo coacción, los subsidios a empresas estatales e incluso temas no comerciales como el ciberespionaje.No está claro qué detalles solicita Estados Unidos o qué está dispuesto a brindar Beijing. Una oferta, según los funcionarios chinos: a cambio de la suspensión de las tarifas estadounidenses, Beijing aceptaría levantar las restricciones a las compras de productos agrícolas y energéticos estadounidenses por parte de China.Dicho acuerdo seguiría el modelo de acuerdos parciales que Estados Unidos ha logrado en los últimos meses con la Unión Europea y Japón, dijeron funcionarios estadounidenses. En esos acuerdos, Washington acordó no imponer más aranceles, en esos casos, aranceles para automóviles, mientras que las dos partes negociaron sobre áreas específicas, citó el diario.La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Presidente Trump ha dado señales contradictorias sobre si firmaría un acuerdo, y la decisión final no se tomará hasta que los dos líderes se reúnan.El Presidente, antes de abordar el Marine One en Washington para partir hacia Buenos Aires, dijo que las dos partes estaban "muy cerca" de un acuerdo comercial con China, pero agregó: "no sé si queremos hacerlo". Estoy abierto a hacer un trato, pero, francamente, me gusta el trato que tenemos ahora".