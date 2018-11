Buenos Aires.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó al aeropuerto de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, para participar de la cumbre de líderes del Grupo de los 20.Ya son 11 los dignatarios mundiales que se encuentran en Argentina.La ministra argentina de Seguridad Patricia Bullrich dice en conferencia de prensa que hasta el momento el operativo de seguridad de la cumbre del G20 "ha salido bien"."Hemos planteado en el marco de las movilizaciones un acuerdo para que no haya violencia, que haya paz y concordancia, pero vamos a ser muy claros que no vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si algún grupo intenta salirse de los carriles de la paz", sostiene Bullrich.El presidente argentino Mauricio Macri insta a que se concrete el demorado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea durante una rueda de prensa conjunta con su colega de Francia, Emmanuel Macron. ``Por afinidad cultural, política y por historia, es algo que tiene que salir adelante, lleva muchos años de retraso, más de 20. Hoy estamos mucho más cerca y esperamos darle un empuje final``.Pero Macron es más reticente al señalar en referencia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que no es ``favorable a que se firmen acuerdos comerciales amplios con potencias que no respetan el acuerdo de París" sobre cambio climático.Un globo gigante con el rostro del presidente estadounidense Donald Trump y cuerpo de bebé, vestido con un pañal y con un celular en la mano, fue desplegado en una concentración de organizaciones sociales y políticas contra la cumbre del G20 frente al Congreso argentino.Ya se encuentran en el país los mandatarios de Francia, Turquía y Corea del Sur, los primeros ministros de Italia, India, Canadá y Singapur, el príncipe heredero de la corona saudita y el presidente de la Comisión Europea.

