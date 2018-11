La ministra canadiense del exterior Chrystia Freeland estaba frustrada al acercarse el plazo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicó The Wall Street Journal.Al reunirse con su contraparte mexicano en Manhattan, le dijo que las cosas no avanzaban como había esperado, pues Estados Unidos se rehusaba a ceder a las exigencias canadienses claves faltando sólo cuatro días.El secretario mexicano de economía Ildefonso Guajardo le dio un consejo: hagan a Estados Unidos una concesión clave para romper el estancamiento. México había cedido a la presión estadounidense en políticas dirigidas a regresar al Norte la producción mexicana, dando pie a que un mes antes México y Estados Unidos llegaran a un convenio más amplio.“Saben que no conseguirán todo, pero hay que darles una señal clara dentro de las prioridades de ellos”, dijo Guajardo a Freeland, según un funcionario mexicano.Para Canadá, el equivalente a los vehículos mexicanos eran los lácteos. Los negociadores canadienses ya habían estado pensando algo así y, al día siguiente, Canadá envió a Estados Unidos un documento en el cual se incluían planes pormenorizados para suavizar las restricciones sobre la leche y los productos de queso estadounidense, dijo un funcionario canadiense. Lo anterior condujo a tres días de extensas pláticas, abriendo el camino para el acuerdo anunciado tan sólo una hora de que venciera el plazo del 30 de septiembre impuesto por la administración Trump para seguir adelante con un nuevo TLC que dejara a Canadá fuera.El viernes por la mañana, se tiene programado que Guajardo, Freeland y su contraparte estadounidense, el representante comercial Robert Lighthizer, se reúnan a fin de firmar el pacto, ahora con el nombre de Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.La ceremonia se realizará en Buenos Aires en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, como logro para Trump.También resultó aceptable para Canadá y México, que, a pesar de las concesiones, temían que pudiera haber sido mucho peor: Trump había amenazado repetidamente con retirarse del convenio con 25 años de antigüedad, lo cual hubiera vuelto un caos casi todos los aspectos del comercio por un billón de dólares entre los tres países.La versión acerca de cómo se aceptaron las exigencias del gobierno de Trump y se llegó al convenio se basa en entrevistas con funcionarios mexicanos y canadienses que participaron en las pláticas, así como con gente de los tres países notificada sobre los contenidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.