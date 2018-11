Marchan de nuevo estudiantes en Colombia

Bogotá— Miles de estudiantes universitarios y trabajadores marcharon este miércoles en una nueva jornada de protestas en Colombia para exigir al Gobierno del Presidente Iván Duque que aumente la financiación de la educación pública superior y se asegure de que la clase trabajadora no sea cargada con impuestos más altos.Los manifestantes recorrieron diversos puntos de la capital y otras zonas del país de forma pacífica, más de un mes después de que las universidades públicas colombianas paralizaran actividades para presionar a las autoridades.Los universitarios demandan mayor ayuda económica ante el incremento de la población estudiantil, que pasó de 150 mil en 1992 a más de 600 mil en 2018, según datos oficiales.El miércoles se sumaron a las marchas miembros de las centrales obreras, profesores y funcionarios de la rama judicial.De acuerdo con la Policía metropolitana, alrededor de 7 mil personas se manifestaron solo en la capital del país. La semana pasada, una marcha derivó en disturbios en varias ciudades, incluso en Bogotá, dejando varios policías heridos y un número no precisado de estudiantes detenidos.Los trabajadores, por su lado, rechazan una reforma tributaria que se tramita en el Congreso y que busca establecer nuevas medidas impositivas, incluso, a los alimentos básicos.Duque dijo la noche del martes en un mensaje a los colombianos que no aceptará la violencia ni el vandalismo en las calles y llamó a los estudiantes a impulsar un pacto por la educación."Hemos hecho un esfuerzo inmenso en medio de severas restricciones", expresó el Gobernante. "Por eso, invito a los estudiantes a valorarlo y a que continúen aportando ideas sobre el futuro de la educación superior en este cuatrienio", señaló.Horas después de haber terminado las protestas, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, dijo que las marchas habían transcurrido sin incidentes."Se consiguió el objetivo: la violencia no fue el lenguaje de la protesta", aseguró.La Policía sólo reporto pequeños inconvenientes, por ejemplo, que un grupo estudiantes trató de bloquear unas vías al sur de Bogotá quemando papel y obstaculizando la vía, pero no pasó a mayores.En la seguridad de las manifestaciones participaron unos 20 mil uniformados en todo el territorio colombiano, de los cuales 2 mil 800 fueron en Bogotá."Estamos marchando miles de trabajadores por el rechazo total de las nuevas medidas que esta anunciando el Presidente Iván Duque en el tema económico, que afectaría a los más pobres en Colombia, (al tiempo en que) somos solidarios con los estudiantes de las universidades públicas", dijo dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, Tarsicio Rivera, dijo a The Associated Press.En diferentes vías de Bogotá, los marchantes cantaban "un país unido, jamás será vencido" y portaban pancartas en que se leían: "Le pedimos al Presidente Iván Duque que no deje morir a las universidades públicas, porque es un deber del Estado mantenerlas vivas".Duque, quien asumió el 7 de agosto, enfrenta -además de las protestas estudiantiles- a un Congreso que ha obstruido algunas de sus principales iniciativas.