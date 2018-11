Bahamas— El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que pidió que su país retirara la candidatura para organizar la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) de noviembre de 2019, en lo que anticipa un viraje en las políticas ambientalistas del país.De igual forma, Bolsonaro, quien asumirá la presidencia brasileña el uno de enero próximo, sugirió la salida del gigante sudamericano amazónico de los compromisos climáticos del Acuerdo de París."Hubo participación mía en esa decisión. Recomendé al futuro canciller (Ernesto Araújo, crítico con el movimiento ecologista) que evitase la realización de ese evento aquí en Brasil", expuso Bolsonaro.Horas antes, la Cancillería de Brasil, uno de los países clave en la lucha contra el calentamiento global por su dominio de la Amazonía, anunció que retiraba la candidatura a organizar la COP 25 por "cuestiones de presupuesto".El ex militar, que planteó la salida de Brasil del Acuerdo de París durante la campaña electoral, reiteró que quiere un cambio de rumbo en materia de preservación del medio ambiente."El país que más preserva en el mundo somos nosotros, pero una política ambiental no puede obstaculizar el desarrollo de Brasil. Queremos una política ambiental de verdad", explicó Bolsonaro, que dijo que "el agronegocio" está asfixiado por cuestiones ambientales.La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático discute las formas cómo se manifiesta el aumento de la temperatura en el planeta y cómo los países pueden combatirlo, y es el marco intergubernamental más importante en la lucha contra este problema global.La próxima semana está prevista la COP24 en Katowice, en Polonia, y Brasil era uno de los candidatos para organizar la COP25 en noviembre de 2019.La decisión fue criticada por organizaciones no gubernamentales y ecologistas, que ven en esta salida una muestra más de que el Gobierno de Bolsonaro representará un peligro para la preservación de la mayor selva tropical del planeta, crucial para impedir más emisiones de gases con efecto invernadero.Con cerca de una quinta parte de todos los recursos de agua dulce superficial de la Tierra y una extensión de selva cercana a dos tercios del territorio continental de Estados Unidos, la Amazonía -que ocupa cerca del 60 por ciento del territorio de Brasil- es considerada fundamental para el planeta.Sus condiciones geográficas en general se consideran clave en la lucha contra el cambio climático, así como para generar el ciclo de lluvias en América del Sur.Bolsonaro nombró a varios Ministros de su futuro gobierno, entre ellos el futuro Canciller Ernesto Araújo, que sugirieron la posibilidad de que el gigante sudamericano diera marcha atrás en sus compromisos climáticos.En el marco del Acuerdo de París, Brasil se comprometió a reducir en 2025 un 37 por ciento las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a las emisiones de 2005, sobre todo por medio de la lucha contra la deforestación en la Amazonía, el incentivo a energías renovables y mayor eficiencia de la agricultura.

