Londres.- Gran Bretaña será más pobre luego de salir de la Unión Europea que si hubiera permanecido adentro, cualquiera que sea el acuerdo comercial que alcance con el bloque, dijo el gobierno británico el miércoles. Es una mala noticia para la primera ministra Theresa May, que debe convencer a una nación escéptica que acepte el acuerdo de Brexit alcanzado con la UE.El gobierno calcula que 15 años después del día de la salida, el PIB será inferior en un 0.6% al que sería si Gran Bretaña hubiese permanecido en la UE, siempre y cuando el Reino Unido mantenga con el bloque una relación comercial sin fricciones.Si saliera sin un acuerdo y se crearan barreras significativas al comercio, la economía decrecería en un 9.3%.El análisis estudió la gama de opciones, desde una salida sin acuerdo hasta permanecer en el mercado único europeo de bienes y servicios.No analizó en concreto lo acordado por Gran Bretaña con la UE la semana pasada, pero calculó que bajo términos similares el revés económico se encontraría cerca del extremo inferior: una caída del PIB entre 2.5 y 3.9% en comparación con permanecer en la UE."Si se considera desde un punto de vista puramente económico, habrá un costo por abandonar la Unión Europea, porque habrá impedimentos a nuestro comercio", manifestó Philip Hammond.Pero el acuerdo de divorcio alcanzado entre Londres y Bruselas, que incluye la continuidad de su relación económica, minimizará el daño económico, agregó.May dijo que el acuerdo ``es el mejor con que contamos para el empleo y nuestra economía, que nos permite cumplir con el referendo y aprovechar las oportunidades del Brexit"."Este análisis no revela que seremos más pobres en el futuro de lo que somos hoy".Los partidarios del Brexit dicen que los pronósticos no revelan los beneficios que traerá la salida, tales como el poder de controlar la inmigración y realizar nuevos acuerdos comerciales alrededor del mundo.Según la evaluación del gobierno, los nuevos acuerdos comerciales no alcanzarían a compensar los perjuicios económicos del Brexit. Calcula que los acuerdos con Estados Unidos, China y otros países sumarían apenas 0,2% al PIB al cabo de 15 años.También dice que el sector público deberá aumentar la toma neta de préstamos bajo cualquier hipótesis, desde un alza modesta de mil 300 millones de libras (mil 700 millones de dólares) con un acuerdo comercial sin fricciones hasta un alza de 2.4%, o 119.100 millones de libras (152 mil millones de dólares) con un Brexit sin acuerdo.El Banco de Inglaterra prevé publicar en las próximas horas su propia valoración del impacto económico del Brexit bajo distintas hipótesis.May intenta convencer a los legisladores escépticos que respalden el acuerdo en la votación parlamentaria del 11 de diciembre que determinará si se ratifica o se rechaza.El miércoles visitaba Escocia, donde una fuerte mayoría votó por la permanencia en el referendo de 2016.La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon dice que el acuerdo de May perjudica a Escocia, y que su Partido Nacional Escocés votará en contra.

