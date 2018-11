Llama presidente de China a buscar consenso sobre comercio libre

Madrid.- El presidente chino Xi Jinping pronunció el miércoles una defensa apasionada de la capacidad de los mercados libres para combatir la incertidumbre económica mientras intentaba conseguir aliados en medio del empeoramiento de la disputa comercial de su país con Estados Unidos.En un discurso ante los legisladores de España, donde Xi está de visita de Estado antes de asistir a la cumbre de líderes del G20 en Argentina, el presidente chino dijo que el mundo se enfrenta a "una inestabilidad, una incertidumbre y temas candentes sin precedentes en nuestra historia"."Yo creo que estamos en una encrucijada", prosiguió Xi. Dijo que las naciones deben decidir, "en términos económicos, si vamos a seguir o no la globalización económica, el libre comercio o no, o si acudimos al unilateralismo o el proteccionismo (...) hace falta la coordinación, la unidad de toda la comunidad internacional".Xi llamó entonces a la comunidad internacional a unirse para encontrar un consenso a fin de ``defender la paz y la prosperidad en el mundo``.Durante el último año, China y Estados Unidos han igualado una serie de aranceles sobre cientos de miles de millones de dólares de importaciones del otro. Se espera que Xi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversen durante una cena el sábado por la noche en Buenos Aires.No obstante, la visita de Xi a España _la cuarta economía más grande de la eurozona _ ofrece al líder chino la oportunidad de seducir a un país que tradicionalmente ha evitado la confrontación con Beijing.España, que se encuentra en medio de una recuperación económica desigual tras una recesión en vías de desaparecer, también está interesada en conseguir contratos para sus empresas en China e inversiones recíprocas.Los altos funcionarios, sin embargo, dijeron que España no apoyará oficialmente la iniciativa de Xi llamada "Ruta de la Seda".La "Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda", un programa global de préstamos para infraestructuras que muchos países en desarrollo han abrazado y que los países más ricos ven con recelo, pretende ser una plataforma para la paz y la prosperidad, dijo Xi el miércoles en Madrid.En cambio, el gobierno español se ha mostrado interesado en explorar con China proyectos conjuntos en terceros países, especialmente en África y América Latina.Xi _quien llegó el martes por la tarde a Madrid_ y el rey Felipe VI pasaron revista a la guardia de honor en el Palacio Real de la capital española, mientras la primera dama china, Peng Liyuan y la reina Letizia seguían el acto desde la tribuna.Los honores continuaron en el Ayuntamiento de Madrid, donde Xi recibió las llaves de la ciudad, y luego en el Senado del país, donde Xi dijo que China quiere proporcionar un acceso más amplio a los productos extranjeros, importando bienes por valor de 10 billones de dólares en los próximos cinco años."China hará esfuerzos por abrir aún más su puerta de apertura al mundo exterior. Vamos a hacer muchos esfuerzos por agilizar el acceso al mercado, mejorar el entorno de inversión, acrecentar la protección de propiedad intelectual y ampliar voluntariamente la apertura al exterior", afirmó.Está previsto que Xi se reúna el miércoles más tarde con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Los dos mandatarios presidirán la firma de alrededor de 20 acuerdos gubernamentales y empresariales, incluso uno para la exportación de piernas enteras de jamón ibérico al mercado chino.Tras su visita de dos días a España, Xi viajará a Argentina el jueves para participar en una cumbre de líderes del G20. Después visitará Panamá y Portugal.

