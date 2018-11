Pide ONU a Siria informar ya sobre muertos y desaparecidos

Naciones Unidas- El presidente de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria dijo el miércoles que ``ahora es el momento" para que Damasco informe sobre los miles de detenidos y desaparecidos, no cuando concluya el conflicto de siete años.Tras hablar en una reunión informal a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el brasileño Paulo Pinheiro dijo a la prensa que la comisión ``continuará luchando por la rendición de cuentas, pero creemos que hay... expectativas urgentes de las familias" de que el gobierno del presidente Bashar Assad informe sobre la suerte de sus parientes.Señaló que el gobierno ha facilitado información sobre el fallecimiento de numerosos detenidos y desaparecidos ``pero poco más".``Estamos diciendo que las familias tienen derecho a saber qué ocurrió, dónde están los cuerpos, a recibir información sobre ellos", declaró Pinheiro, y agregó que ``están preocupadas al no saber de sus parientes, si continúan vivos, en detención".En un documento emitido para que coincidiera con la reunión del consejo, la comisión indicó que numerosas familias se enteraron por primera vez en mayo de 2018 de la suerte de padres, esposos, hijos y otros parientes cuando el gobierno facilitó a las oficinas del registro civil información sobre las personas fallecidas.``La difusión este año de lo que podrían ser miles o decenas de miles de nombres de detenidos presuntamente muertos y/o de personas desaparecidas no tiene precedentes", afirmó Pinheiro en el documento.Si una persona fallece mientras está detenida por el Estado, recae en éste la carga de demostrar que esa muerte ``no resultó de actos de omisión que le sean atribuibles", agregó.``Cada muerte de alguien en custodia debe ser investigada de manera independiente, y los resultados deben ser informados públicamente", señaló Pinheiro.La comisión solicitó a las autoridades sirias que no solo informen sobre la suerte de los desaparecidos y la manera cómo los fallecidos perecieron, sino que investiguen ``de forma expedita, cabal, transparente e independiente" todas las muertes de personas detenidas o derivadas de ejecuciones sumarias o extrajudiciales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.