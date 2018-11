Acumuló Ghosn 80 millones de dólares en pagarés de Nissan

Carlos Ghosn acumuló más de 80 millones de dólares en pagarés de Nissan pero nunca llegó a un plan sobre cómo se pagaría la compensación, según una investigación de Nissan y personas familiarizadas con el asunto, publicó The Wall Street Journal.Esa revelación y otras han pintando la imagen de un ejecutivo que, en un momento de intenso escrutinio público del pago a los ejecutivos, aplazó algunos pagos de una manera que sus defensores dicen que era legal pero que los fiscales dicen que puede haber violado la ley de valores de Japón.El ingreso diferido de Carlos Ghosn se disparó en los últimos ocho años mientras trataba de minimizar su compensación frente a los accionistas, una práctica que fue el foco de la investigación que llevó al arresto del titán de los automóviles, según personas familiarizadas con la investigación.En 2009, Japón comenzó a exigir que el salario de los ejecutivos se hiciera público en medio del rechazo de los inversores por los altos salarios. Desde entonces, Nissan Motor Co. se comprometió a pagar a Ghosn más de 8.000 millones de yenes (70 millones de dólares) en ingresos diferidos hasta su jubilación, dijeron las fuentes, que pidieron no ser nombradas hablando sobre información que no es pública.El año pasado, la compensación total aumentó a un récord de 2.500 millones de yenes, y Ghosn, quien fue despedido como presidente de Nissan luego de su arresto, acumuló los fondos diferidos para recibirlos después de su jubilación, dijo una persona.La compensación está en el centro de las acusaciones contra Ghosn, cuya bullada detención el 19 de noviembre en Tokio ha sacudido a la poderosa alianza de autos que creó entre Nissan, Renault SA y Mitsubishi Motors Corp. El ejecutivo franco-brasileño está detenido en una cárcel japonesa por no declarar la totalidad de sus ingresos y por mal uso de activos de Nissan, según el fabricante de automóviles, que llevó a cabo una investigación sobre los presuntos delitos a raíz de información entregada por un denunciante. Los fiscales dicen que los delitos pueden llevar a una pena de cárcel de hasta 10 años.

