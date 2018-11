Ciudad de México.- La ficción nos había adelantado este proceso: que las máquinas se conectarán directamente a tu cerebro y que este funcionara como una especie de disco duro, pero eran ideas que veíamos lejanas; sin embargo, podría ser posible en una década, así lo declaró Elon Musk, según publicó El Universal.El CEO de Tesla, Elon Musk, señaló que la conexión neuronal podría hacerse realidad gracias a su compañía Neuralink.Musk declaró que actualmente en su compañía se encuentran cerca de 85 ingenieros de los “más altos de inteligencia per cápita” que ya trabajan en la posibilidad de construir un disco duro para el cerebro.El trabajo de los ingenieros se realizará creando una “interfaz de electrodo neuronal a un micro nivel” en la que bastaría un chip y muchos cables pequeños para que funcione.De acuerdo con las declaraciones de Musk esto no sería una novedad pues actualmente ya tenemos una conexión de nuestros dispositivos a nivel cognitivo.Con este disco duro se espera “lograr una simbiosis con inteligencia artificial” y con ello no tener un soporte monopólico “en forma puramente digital por los gobiernos y grandes corporaciones” lo que permitiría una “democratización de la inteligencia”.Sin duda, este avance en la tecnología podría poner en la mesa de debate el peligro o riesgo que puede implicar una fusión de máquinas con el cerebro, sin embargo, el empresario explica que incluso con la tecnología de hoy en día se podrían hacer daños “podrías hacer un enjambre de drones asesinos por muy poco dinero (...) podrías hacer eso ahora mismo… No se necesita ninguna nueva tecnología”, dijo a Axios en HBO.Finalmente, Musk añadió que “tal vez estamos en una simulación” y al preguntarle que si se trataba de una broma, respondió “no estoy bromeando”.

