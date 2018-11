Francesa termina con la cara deforme tras pintarse el cabello

Ciudad de México— Pintarse el cabello es un procedimiento estético sencillo que no tiene complicaciones, sólo hay que ser paciente y esperar que el tinte haga su efecto.Aunque muchos se saltan las indicaciones de la caja, es necesario leerlas para evitar una tragedia. Y no nos referimos a un 'color' feo sino a un reacción inesperada.En las instrucciones usualmente se recomienda a los usuarios probar el tinte en una parte del cuerpo para observar si genera reacciones en la piel.No cumplir este paso al pie de la letra le causó un 'enorme' malestar a una estudiante francesa de 19 años, que sufrió una terrible deformación craneal tras hacerlo.De acuerdo con información de Le Parisien, sí se hizo una prueba de reacción alérgica -según se recomienda en el empaque- pero no le prestó atención a los instructivos y esperó solamente 30 minutos, en lugar de las 48 horas recomendadas.Pocas horas después de haber pasado de rubia a morena, la joven sintió síntomas de intoxicación y pronto se dio cuenta de que las partes blandas y superiores de su cabeza se habían hinchado, al tiempo que empezó a ahogarse.Alarmada, Estelle se apresuró a acudir a un centro de emergencias, donde los médicos le explicaron que la deformación de su rostro había sido provocada por una reacción alérgica al componente parafenilendiamina (PPD), que se encuentra en casi todos los tintes que se venden en supermercados.Una vez recuperada publicó un video en Youtube contando su experiencia."Casi morí y no quiero que esto le pase a otros", dijo.Entre 2 y 3 % de la población mundial es alérgica al PPD, explicó al referido diario Catherine Oliveres-Ghouti, miembro en Francia de la Asociación Nacional de Dermatólogos. Mientras que pocos lo saben, una de cada dos personas se tiñe el cabello. El PPD es un componente que también se encuentra en ropa de color oscuro y en tatuajes de henna negra.

