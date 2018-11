Persiste fragilidad en acuerdo de paz entre Colombia y las FARC

Colombia— Dos años después de la firma histórica de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el pacto sobrevive, pero rodeado por la incertidumbre.En las últimas semanas, la ONU, la Unión Europea (UE) y el movimiento político en el que se transformó la guerrilla, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), han expresado su preocupación por el futuro de la paz.El presidente Iván Duque ha reiterado que respetará los pactos, pero su intención de realizar algunas modificaciones pone en peligro los consensos alcanzados hasta el momento.De igual manera, que el Gobierno no celebrase ningún acto oficial para conmemorar el segundo aniversario de la firma del acuerdo de paz del pasado 24 de noviembre, hace patente su disconformidad con el tratado.Las preocupaciones expresadas por la comunidad internacional, son compartidas por organizaciones sociales, humanitarias y por la propia FARC."(El acuerdo) constituyó un hito histórico, no sólo en el plano interno sino también en el internacional, (...) por su vocación de reconciliación, el pragmatismo y la celeridad con que fue alcanzado" destacó Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", ex comandante en Jefe de las FARC.Para Londoño, el pacto no fue del agrado de todas las fuerzas políticas colombianas y eso lo hace más meritorio, aunque cree que todavía persisten intereses que fomentan el odio y la venganza, alentando a la continuación de una guerra que duró más de medio siglo.Según el ex guerrillero, se han producido sucesivas violaciones al acuerdo final, y califica la creación de procedimientos separados para las fuerzas militares y la prohibición de investigar conductas criminales por parte de las Fuerzas Armadas como las más graves.La comunidad internacional, que continua vigilando de cerca el proceso, quiso remarcar el papel de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y de la Comisión de la Verdad que está a punto de iniciarse, haciendo hincapié en su labor de esclarecimiento, reconocimiento y reconciliación.Según la ONU y la UE, el logro más importante del pacto fue, sin lugar a duda, la transformación de la organización guerrillera en partido político y su participación electoral y parlamentaria.Este hecho, unido a la reducción drástica de la violencia en los dos últimos años y a la inserción a la vida civil de más de 13 mil combatientes, forma parte de las virtudes que más se han elogiado de la implementación del Acuerdo de Paz."Los avances han sido difíciles pero la Jurisdicción Especial para la Paz, que busca combinar el pleno respeto al debido proceso, la participación de las víctimas y sanciones restaurativas para los participantes en el conflicto está ahora en marcha" resaltaron ambos organismos.

