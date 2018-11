Japón— El destituido presidente de Nissan, Carlos Ghosn, envuelto en un caso de fraude fiscal, habría transferido alrededor de mil 700 millones de yenes (15 millones de dólares) de pérdidas de inversiones personales al fabricante de automóviles en 2008, revelaron fuentes cercanas al caso.Las fuentes, citadas por la agencia japonesa de noticias Kyodo News, aseguran que Ghosn tuvo una pérdida privada, de aproximadamente 15 millones de dólares, durante la crisis financiera hace 10 años, tras haber invertido en derivados financieros.La Comisión de Supervisión de Títulos y Cambios estaba al tanto de la transacción en el momento en que se hizo e informó a los bancos involucrados que podría tratarse de algo ilegal.Esta revelación se une a una serie de actos de mala conducta financiera y fiscal que supuestamente cometió Ghosn en los últimos años y que derivaron en su detención el pasado 19 de noviembre.El empresario, que está detenido en una cárcel de Tokio a la espera de que se le informe en detalle de la acusación formal, fue cesado como presidente de Nissan el pasado jueves, y este lunes también de las mismas funciones en la firma nipona Mitsubishi.Ghosn como el director representante de Nissan, Greg Kelly, fueron detenidos por haber declarado, presuntamente, menos ingresos en los informes financieros de la firma, contraviniendo así la Ley de Instrumentos Financieros e Intercambios Comerciales.Según algunas fuentes, Ghosn intercambió documentos con Nissan en los que se fijaba su sueldo anual en torno a los 18 millones de dólares.No obstante, al parecer dio instrucciones a Kelly para que, en los informes financieros, declarara cerca de la mitad de esa cifra y dispuso recibir la diferencia entre la suma declarada y la compensación prometida después de su jubilación.Ghosn ha admitido estos cargos, pero al parecer habría dicho a los investigadores que le había pedido a Kelly, que es abogado, que hiciera las cosas de manera legal.La Fiscalía de Tokio habría juzgado que los pagos posteriores a la jubilación deben hacerse constar en los informes financieros.Nissan se hizo cargo de las pérdidas incurridas en medio de la crisis financiera mundial en 2008 después de que Ghosn no pudiera obtener garantías suficientes, indicaron las fuentes.Ghosn fue arrestado la semana pasada por supuestamente violar los instrumentos financieros y la Ley de Intercambio de Japón al no reportar su remuneración en unos cinco mil millones de yenes durante cinco años hasta marzo de 2015. Recibió casi 10 mil millones de yenes durante ese período.El ejecutivo francobrasileño fue el principal artífice de la alianza que une desde hace casi dos décadas a Nissan y Renault y a la que posteriormente se unió Mitsubishi, y hasta su detención compaginaba los cargos de máximo responsable del grupo tripartito con puestos en las cúpulas directivas de cada uno de los tres fabricantes automovilísticos.El llamado titán de la industria automotriz japonesa, tras sacar a Nissan de la bancarrota, también es sospechoso de haber usado uno de los aviones de negocios de esta empresa para viajes privados, dijeron las fuentes.Se cree que el hombre de 64 años viajó a bordo de uno de los aviones arrendados de Nissan para fines no comerciales.El avión comercial, que estaba dedicado a Ghosn, voló a países donde el fabricante de automóviles no tiene bases importantes.Los destinos incluían Beirut, la capital del Líbano, donde se alega que Ghosn usó gratis una residencia que el grupo Nissan gastó varios cientos de millones de yenes para comprar, según las fuentes.Según un sitio web privado que muestra las rutas de vuelo de los aviones de todo el mundo mediante la captura de sus señales de vuelo, el jet de Nissan ha volado al Líbano varias veces desde el mes pasado.Cuando Ghosn fue arrestado a su llegada al aeropuerto Haneda de Tokio el 19 de noviembre, el avión llegó desde el Líbano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.