Revelan falla antes de avionazo en Java

Nueva York— Información del avión que se estrelló contra el mar de Java en octubre muestran que los pilotos lucharon para salvar el avión casi desde el momento en que despegó, ya que la punta del Boeing 737 fue forzada hacia abajo repetidamente, aparentemente por un sistema automático que recibió lecturas de sensores incorrectas.Un informe preliminar preparado por investigadores de Indonesia, y que sería lanzado hoy miércoles, documenta que el forcejeo de los pilotos con la máquina duró los 11 minutos del vuelo.Los pilotos lograron volver a subir la nariz una y otra vez hasta que finalmente perdieron el control, dejando que el avión del vuelo 610 de Lion Air cayera al océano a 724 kilómetros por hora, matando a las 189 personas a bordo.Los datos de la llamada caja negra son consistentes con la principal teoría de los investigadores: que un sistema computarizado que Boeing instaló en su última generación de 737 para evitar que la nariz del avión subiera demasiado, en cambio forzó al nariz hacia abajo debido a la información incorrecta que estaba recibiendo de los sensores en el fuselaje.Tras el accidente, los pilotos expresaron su preocupación por no haber sido informados completamente sobre el nuevo sistema de Boeing, conocido como el sistema de aumento de características de maniobra, o MCAS, y cómo deberían responder en caso de una situación parecida.“Todo es consistente con la hipótesis de este problema con el sistema MCAS”, dijo R. John Hansman Jr., profesor de aeronáutica y astronáutica y director del centro internacional de transporte aéreo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.Boeing dijo que los pasos adecuados para salir de una activación incorrecta del sistema ya estaban en los manuales de vuelo, por lo que no era necesario detallar este sistema específico en el nuevo 737.En una declaración el martes, Boeing dijo que no podía discutir el accidente mientras se está investigando, pero reiteró que la respuesta apropiada de la tripulación está contenida en los manuales de procedimiento.Se espera que una explicación más completa de los problemas con los sensores en el fuselaje, sea parte de un informe completo sobre el accidente de los investigadores indonesios.Pero uno de esos sensores fue reemplazado antes del último vuelo del avión, luego de haber transmitido incorrectamente algunos datos de ángulo y velocidad, según los investigadores.“Los pilotos lucharon continuamente hasta el final del vuelo”, dijo el capitán Nurcahyo Utomo, jefe del subcomité de accidentes aéreos del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, que está liderando la investigación del accidente.Nurcahyo dijo que el sistema MCAS se había activado y es un punto central de la investigación.Los detalles de los datos de la caja negra se incluyeron en una sesión informativa para el Parlamento de Indonesia y se divulgaron públicamente por primera vez en los medios de comunicación indonesios.Posteriormente, los datos fueron analizados por Peter Lemme, un experto en comunicaciones satelitales y exingeniero de Boeing, en su blog.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.