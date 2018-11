Piloto de avión se queda dormido y se pasa de su destino

Melbourne.- Un piloto comercial está siendo investigado después de quedarse dormido en la cabina de un avión de carga y pasarse de su destino _por 46 kilómetros_ en una isla australiana, informaron las autoridades el martes.El piloto, que no ha sido identificado, era la única persona a bordo del bimotor a hélice Piper PA-31 Navajo Chieftain y volaba en piloto automático durante el vuelo matutino de Devonport, Tasmania, a la isla King en el estrecho de Bass, dijo en un comunicado su empleador, Vortex Air.El piloto "se durmió involuntariamente cuando estaba al mando del avión", dijo la aerolínea con sede en Melbourne. "El problema salió a la luz cuando el control de tráfico aéreo no pudo comunicarse con el piloto en vuelo y el avión sobrepasó su destino operando en piloto automático", añadió el comunicado.Las grabaciones del control de tráfico aéreo revelaron que se hicieron varias llamadas por radio al piloto que no fueron respondidas, informó el diario The Australian.El piloto aterrizó posteriormente sin problemas en la isla King, dijo Vortex Air.La Oficina de Seguridad del Transporte y la Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil investigan el incidente y cómo es que la empresa maneja la fatiga de los pilotos. Dijo que entrevistará al piloto y revisará los métodos operativos de Vortex Air antes de publicar un informe sobre el incidente.

