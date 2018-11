Buenos Aires— En una escalada del conflicto entre Aerolíneas Argentinas y Austral con sus trabajadores, la empresa estatal y su controlada cancelaron los vuelos programados para el lunes debido a una huelga convocada por los gremios, lo que afecta a unos 40 mil pasajeros.Las compañías decidieron cancelar 371 vuelos a raíz del cuarto cese de actividades dispuesto por los sindicatos en lo que va del mes.La zona donde ambas operan en los dos aeropuertos de Buenos Aires y en el resto de las terminales del país se encontraba vacía por la medida llevada a cabo por los sindicatos de pilotos, personal de tierra, técnicos y personal superior.Los sindicatos reclaman la aplicación de una actualización automática de los salarios que fue pactada para contrarrestar la inflación. La empresa afirma que ese reclamo no corresponde y que debe ser discutido en una próxima negociación."Están buscando demonizar a los trabajadores y a los gremios para justificar el achicamiento de la compañía", dijo a periodistas Rubén Fernández, de la Unión Personal Superior Aeronáutico, al cuestionar las políticas de la aerolínea de bandera."(Buscamos) evitar situaciones de confusión y problemas... como las ocasionadas por el paro del pasado 8 (de noviembre), cuando durante 11 horas los gremios tuvieron de rehenes a más de 30 mil personas que no pudieron volar", informó Aerolíneas Argentinas.El titular de Aerolíneas, Luis Malvido, afirmó días atrás que la empresa estatal está virtualmente quebrada y se ve obligada a pedir dinero al Estado porque no puede pagar los sueldos con sus recursos. Agregó que los sindicatos tienen de rehenes a los empleados de la empresa.Los gremios anunciaron la medida de fuerza la semana pasada, luego de que Aerolíneas suspendiera varios días a 376 empleados que participaron de una asamblea el 8 de noviembre en los principales aeropuertos, provocando la suspensión de más de 200 vuelos.El martes también se verán afectadas más operaciones aéreas por las asambleas que tienen previsto celebrar los gremios aeronáuticos a primera hora del día, en sintonía con un paro de trabajadores del metro, de los trenes y de autobuses.Los sindicatos denuncian además la política de cielos abiertos aplicada por el Gobierno que ha generado la llegada de empresas de bajo costo a Argentina al señalar que hará desaparecer a la deficitaria aerolínea de bandera.

