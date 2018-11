Libera Emiratos Árabes a británico acusado de espionaje

Abu Dabi.- Los Emiratos Árabes Unidos dejaron en libertad a un académico británico al que habían sentenciado a cadena perpetua acusándolo de espiar en contra del país.El gobierno difundió un video que pretendía mostrar al académico confesando ser agente de la agencia de espionaje británica MI6.El anuncio sobre la libertad de Matthew Hedges pone fin a un tortuoso dilema diplomático para los EAU, que son un estrecho aliado de Estados Unidos y de Gran Bretaña.Sin embargo, funcionarios emiratíes insistieron en que tuvo de haber detenido a Hedges. En Abu Dabi, la capital, el gobierno le mostró a un selecto grupo de periodistas un video en que supuestamente Hedges admite ser espía.Hedges "era parcialmente un estudiante de doctorado, parcialmente un hombre de negocios, pero a tiempo completo siempre fue un agente del servicio secreto", dijo Jaber al-Lamki, funcionario del Consejo Nacional de Prensa de los EAU."El señor Hedges fue hallado culpable de espionaje, buscó información sensible a la que tenía acceso. Vino al país a robarle los secretos de Estado de los EAU para sus empleadores", afirmó al-Lamki.Daniela Tejada, la esposa de Hedges, le dijo a la BBC que su esposo no es un espía, añadiendo que "estos últimos siete meses han sido una pesadilla total"."No puedo esperar más hasta tenerlo de regreso", agregó. "En mi corazón yo sé que él no ningún espía".Cuando se le preguntó por el hecho de que Hedges fue indultado sin que las acusaciones en su contra hayan sido anuladas, Tejada respondió: "Si eso es lo que se necesita para tenerlo de regreso, yo simplemente estoy contenta".El canciller británico Jeremy Hunt también se expresó satisfecho con la libertad de Hedges, afirmando en un tuit que "es una noticia fantástica".

