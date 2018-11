Perfila Bolsonaro gabinete militar

Río de Janeiro— El Presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el lunes al general retirado Carlos Alberto Dos Santos Cruz como su próximo Secretario de Gobierno, sumando al tercer militar a su gabinete.El político derechista, un capitán retirado que alcanzó la victoria con la promesa de que pondrá fin a años de corrupción y violencia, hizo el anuncio en una publicación en Twitter.Algunos brasileños están preocupados por la posibilidad de que el nombramiento de Dos Santos Cruz, que lideró a las fuerzas de pacificación de Naciones Unidas en Haití, y otros oficiales actuales o antiguos marque un regreso a un Gobierno militarizado. Bolsonaro asumirá el cargo el 1 de enero.Otros de los militares designados son el general Fernando Azevedo e Silva (Defensa), el general Augusto Eleno Ribeiro (Seguridad Institucional), el teniente coronel y astronauta Marcos Pontes (Ciencia y Tecnología).Para rebajar estas preocupaciones, Bolsonaro -defensor de la dictadura militar de 1964-85- se comprometió a respetar la Constitución brasileña, al tiempo que moderó algunas de las visiones más extremas que expresó durante sus casi tres décadas como congresista federal.Bolsonaro, un veterano crítico del Gobierno socialista del Presidente venezolano Nicolás Maduro, pareció rebajar de nuevo el tono de sus duros puntos de vista sobre la migración regional, al afirmar que los venezolanos que huyen a Brasil no pueden ser devueltos a su país porque no son una mercancía.En comentarios a periodistas durante el fin de semana, también especuló con la idea de crear un campamento de refugiados para venezolanos en el fronterizo estado norteño de Roraima, al tiempo que defendió estrictos controles de entrada al país."Hay algunas personas que no queremos en Brasil", señaló.

