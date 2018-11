Bruselas - Más de cuatro décadas después de que Reino Unido se uniera a sus vecinos continentales, la primera ministra Theresa May obtuvo la aprobación de los otros 27 miembros de la Unión Europea en un pacto formal de divorcio del bloque, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el domingo.Es un paso consecuente destinado a llevar al país a un nuevo camino.El viaje ha sido largo y tortuoso para ambos lados, y el drama apenas ha terminado. May aún debe obtener la aprobación del acuerdo, un acuerdo de divorcio denso y legalmente vinculante y un conjunto de promesas políticas para la futura relación de Reino Unido con el bloque, de un Parlamento británico abiertamente infeliz.Desde que los británicos votaron en 2016 para abandonar la Unión Europea, May ha luchado para definir qué tan cerca deben permanecer atados a la Europa continental, y finalmente ha elegido un camino intermedio que ha dejado a muchos insatisfechos.Con su propio Partido Conservador profundamente dividido y la oposición del Partido Laborista que promete rechazar el acuerdo, May enfrenta lo que la mayoría considera una tarea casi imposible.Pero está atormentada y, como Reino Unido está programada para abandonar la Unión Europea el 29 de marzo, parece estar confiando en darles a los legisladores una dura elección: su acuerdo o una salida caótica sin ningún acuerdo.Si ella falla, lo que suceda a continuación sería la conjetura de cualquiera. May podría enfrentar un desafío de liderazgo o dejar que su acuerdo se someta a una segunda votación en el Parlamento británico. Podría haber un impulso para un Brexit más suave, nuevas elecciones o un segundo referéndum. O Reino Unido podría lanzarse hacia un Brexit sin acuerdo, un resultado que nadie quiere en ningún lado del Canal.En una carta abierta a la nación, May dijo que haría campaña con "corazón y alma" para que se apruebe el acuerdo. "Será un acuerdo que sea de nuestro interés nacional, uno que funcione para todo el país y para toda nuestra gente, ya sea que haya votado Abandonar o permanecer", dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.