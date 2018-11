Bruselas- La primera ministra británica Theresa May dijo que no está triste por dejar el la Unión Europea, aunque reconoce que algunos británicos y líderes europeos se sienten así.El domingo May dijo que estaba ``llena de optimismo" en cuanto al futuro del Gran Bretaña fuera del bloque, después de que los líderes europeos finalmente llegaran a un acuerdo en Bruselas tras meses de negociación.``En realidad, como lo veo es que es nuestro momento de seguir adelante", dijo en conferencia de prensa y afirmó que Gran Bretaña había logrado un ``buen acuerdo" con muchos beneficios para Gran Bretaña y su pueblo.May dijo que Gran Bretaña seguirá con relaciones calidad y amistosas con los países europeo después de dejar el bloque.Por su parte, Angela Merkel le dijo a la prensa en Bruselas que el acuerdo logrado entre la UE y May es una ``obra de arte diplomática".Merkel dijo que ``es un día histórico, que desata sentimientos muy ambivalentes... es una tragedia que el Reino Unido deje la UE tras 45 años, pero por supuesto que tenemos que respetar el voto de los británicos".La salida está prevista para el 29 de marzo de 2019 a medianoche, hora de Bruselas.El principal negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que ahora que se completó la primera fase, ambas partes necesitaban trabajar en ``una ambiciosa sociedad sin precedentes".``Ahora es momento que todos asuman su responsabilidad. Todos", declaró.El sábado se superó el último gran obstáculo para formalizar el acuerdo, cuando España levantó sus objeciones sobre el disputado territorio británico de Gibraltar.El presidente del gobierno español dijo que la postura de su país ante Gibraltar se ha fortalecido tras la firma de acuerdo del Brexit.``Con la salida del Reino Unido perdemos todos, sobre todo el Reino Unido", dijo Pedro Sánchez en conferencia de prensa tras la reunión de los líderes de la UE, ``pero en relación con Gibraltar, España gana y gana Europa".España se adjudica Gibraltar, aunque le fue cedido a Gran Bretaña en 1713. El país fue el último en aceptar el acuerdo del Brexit ya que dijo que sólo lo apoyaría con la condición de que garantizara la palabra de Madrid sobre el territorio en su punta sureña.Al preguntarle si España buscaría una cosoberanía para Gibraltar durante futuras negociaciones, Sánchez dijo que su gobierno planeaba ``hablar de muchas cosas".El Parlamento Europeo aún debe ratificar el acuerdo, lo que según el presidente del Parlamento Antonio Tajani podría suceder en enero.Para May, lo más difícil será conseguir la aprobación del Parlamento británico.May se encuentra bajo una intensa presión de legisladores tanto a favor del Brexit como a favor de la Unión Europea, quienes se oponen en grandes números al acuerdo de salida y amenazan con votar en su contra una vez que se presente el próximo mes ante la Cámara de los Comunes.Quienes están a favor del Brexit creen que dejará a Gran Bretaña demasiado ligada a las reglas europeas, mientras que los simpatizantes de la Unión Europea señalan que levantará nuevas barreras entre el Reino unido y el bloque, su vecino y principal socio comercial.May afirma que su acuerdo cumple con lo más importante para los votantes a favor del Brexit _control de presupuestos, políticas migratorias y leyes_ al tiempo que retiene vínculos estrechos con sus vecinos europeos.Planea pasar las próximas semanas presentándolo a políticos y al pueblo británico antes de la votación del Parlamento el próximo mes.En una ``carta a la nación" difundida el domingo, May dijo que haría ``campaña con el alma y el corazón para ganar el voto y cumplir con el acuerdo de Brexit, por el bien de todo el Reino Unido y su gente".

