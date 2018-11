Pide presidente de Ecuador renuncia a sus ministros

Ecuador— El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, solicitó la renuncia a todos sus ministros para realizar una evaluación de sus funciones, dijo la Secretaría de Comunicación, en medio de fuertes críticas al presupuesto planteado por el Gobierno para el próximo año."El presidente Lenín Moreno ha solicitado la renuncia a todo el gabinete ministerial. Se realizará un proceso de evaluación durante las últimas semanas del año 2018 y se oficializará oportunamente los resultados a la ciudadanía", explicó la entidad en un escueto comunicado difundido a última hora del jueves.Las críticas al presupuesto del Gobierno para el próximo año, que asciende a 31 mil 318 millones de dólares, apuntan a los recortes de recursos para la educación y la salud, a un fuerte endeudamiento externo y un escenario optimista del precio de barril de crudo, fijado en 58,29 dólares.El documento también fue cuestionado al interior de la Asamblea Nacional, que tiene hasta fin de mes para aprobarlo, pero hasta el momento no tienen los votos necesarios.Moreno, quien asumió el cargo en mayo del 2017, ha defendido su proyecto de presupuesto, asegurando que se atenderá a todos los sectores y que su plan de austeridad ha dado resultados. El mandatario llamó al diálogo a todos los sectores."Como no estoy de acuerdo con el recorte a la educación pública ecuatoriana en el presupuesto del Estado 2019, me retiro de esas importantes funciones. Que la historia diga la última palabra", dijo el viernes el ministro de Educación, Fander Falconí, en su cuenta de Twitter.Estudiantes universitarios han realizado marchas para expresar al Gobierno su descontento con los recortes de su presupuesto para el próximo año. Otros sectores han amenazado con protestas.En Ecuador es usual que los mandatarios pidan la renuncia a sus ministros antes de concluir el año como parte de la evaluación de sus proyectos de trabajo.

